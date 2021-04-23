Светлана Мельникова покинула пост директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника

Светлана Мельникова Фото: Полина Немчинова

Светлана Мельникова, занимавшая пост генерального директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника, ушла со своего поста. Она покинула его по решению учредителя - Министерство культуры расторгло контракт досрочно. Как сообщил начальник отдела ВСМЗ по связям с общественностью и СМИ Николай Полидовец, об этом руководителю ВСМЗ сообщили сегодня, утром 23 апреля. Ее вызвали в Москву и вручили приказ о расторжении контракта. Причины такого решения пока не называются. Для коллектива музея такое решение стало полнйо неожиданностью. Кто теперь возглавит ВСМЗ – неизвестно.

Напомним, Светлана Мельникова уже уходила с поста гендиректора музея. Она возглавляла ВСМЗ с июня 2010 по 2016 год, сменив на этом посту легендарного руководителя Алису Аксенову, которая стала президентом музея-заповедника. По сути, и до этого вся жизнь Светланы Мельниковой была связана с Владимиро-Суздальским музеем-заповедником: она проработала там около двадцати лет экскурсоводом и около одиннадцати лет заместителем гендиректора по экскурсионной работе. Но в июне 2016 она оставила пост, переехала в Севастополь и возглавила государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический». Ей на смену руководить музейным комплексом во Владимире Минкульт прислал Игоря Конышева, бывшего директора музея-заповедника «Горки Ленинские» Он уволился в ноябре 2018 года, в отношении него возбудили уголовное дело за пособничество в присвоении и растрату государственного имущества, посчитав, что он неоправданно много денег потратил на создание сайта музея. Экс-директор получил условный срок.

После его ухода музей вновь возглавила Светлана Мельникова, став его руководителем 11 декабря 2018 года. В общей сложности, пусть и с перерывом, она руководила музеем около девяти лет.