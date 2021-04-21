За ВлГУ планируется построить новый жилой микрорайон

. Фото: Валерия ПРОНИНА

Во Владимире появится новый микрорайон за ВлГУ, между улицами Горького, Белоконской, Мира, Студенческой и проспектом Строителей. Кстати, это проект уже предлагали два года назад, но тогда планировка квартала вызвала много замечаний и ее направили на доработку. Как предлагают обустроить микрорайон теперь?

На площади чуть более 63 гектаров планируют построить не только многоэтажки, но и четыре новых детских сада, рассчитанных на 391 ребенка (это на 14 мест больше, чем положено по нормативам), школу на 1100 мест, крытый спортивный комплекс с трибунами на 3500 мест, гостиницы и апартаменты, магазины общей торговой площадью 2 574 «квадратов» и даже прачечную самообслуживания. Обещают устроить дополнительные парковочные места, в том числе в подземных автостоянках, за недостаток которых критиковали первый проект (всего их будет 1356), детские и спортивные площадки, скверы. Предполагается, что в построенных домах найдется место и для офисов с поликлиниками. Кстати, по планам после окончания застройки в этом микрорайоне будет жить 7113 жителей. Эта цифра включает и тех, кто уже сейчас живет здесь. В возведенных высотках же поселятся 1676 человек. В новом проекте предлагают построить три отдельных 17-этажных дома, а не две двухсекционных многоэтажки, как предлагалось изначально. Возвести дома предполагается около автосервиса «Реал».

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С транспортной доступностью, если верить проектировщикам, в новом микрорайоне будет неплохо: кроме общественного транспорта развитая дорожная сеть поможет жителям без проблем добираться на личных автомобилях. Для их удобства даже построят автомобильный проезд между забором ВлГУ и офисом «Сбербанка», напрямую связывающий микрорайон с улицей Горького. Правда, таким решением уже недовольны местные жители: они считают, что новая дорога помешает пешеходам, в том числе ученикам школы №19, и вызовет только новые проблемы с транспортом. Например, приезжающим в банк клиентам будет сложнее припарковаться.

КОНКРЕТНО

Познакомиться подробнее с документами можно на сайте мэрии или в управлении архитектуры и строительства администрации города Владимира по адресу: Октябрьский проспект, 47, 5 этаж, кабинет № 528 во вторник и четверг (8.30-12.00, 12.30-17.00). Прийти можно только предварительно записавшись по телефону 53-60-81 и не забыв маску. Свои замечания и пожелания по поводу планировки владимирцы также могут оставить либо на сайте, либо в специальном журнале при посещении администрации, либо написав письмо в администрацию Октябрьского района города Владимира (ул. Большая Московская, 44, телефон – 33-37-27) или управление архитектуры и строительства (см. выше).