От улицы Горького до Александровской слободы: как Владимирская область представлена на марках Почты России

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Почтовые марки и все вокруг них – целый удивительный мир. Какие только события, памятники архитектуры, знаковые места и выдающиеся личности не становились темой для новых выпусков. Печатали марки и с видами Владимирской области.

In Soviet Russia

1958 Золотые ворота

Первая марка, посвященная Владимиру, появилась на свет 23 августа 1958 года. Вернее, сразу две марки. На одной красовались Золотые ворота, на другой - строившаяся в это время улица Горького. Примечательно, что отдельным улицам за все время почта посвятила всего 10 марок. Несколько выпусков посвящено московским улочкам, видам городов Винницы и Ленинграда. А еще есть очень красивая и редкая марка с видом улицы Навои в Ташкенте (Узбекинстан). Так что Владимиру в какой-то мере повезло, учитывая, что в 1968 году Почта СССР прекратила выпускать «уличные» марки.

Марки 1958 года, как несложно догадаться, были посвящены грядущему празднованию 850-летия города Владимира. Общий тираж был большим: 3 миллиона марок. Рисунки выполнены художником Александром Завьяловым – братом знаменитого создателя почтовых марок Василия Завьялова.

1977 Владимир - Гостиница

Следующей марки с изображением Владимира пришлось ждать целых 19 лет. Зато долгие ожидания филателистов были вознаграждены сполна. Осенью 1977 года вышла серия марок с шедеврами древнерусского зодчества, куда вошел один из барельефов Дмитриевского собора и «Златы врата» из Суздаля, а в декабре того же года вышла целая россыпь марок на тему внутреннего туризма по «Золотому кольцу».

1977 Страшный лев

В серию «Шедевры древнерусского зодчество» за авторством художника Комлева вошла марка с изображением того самого «страшного» льва с Дмитриевского собора. В 1977 году эта тема еще не была мейнстримом, да и лев на марке изображен вполне себе аутентичный. В серии из шести марок владимирский лев был самым дешевым (4 копейки) и ходовым. Лучшей пропаганды белокаменного зодчества и не представить. Дороже всего шел «Собор Василия Блаженного в Кремле» - по 20 копеек. Время нивелировало разницу в цене, обе марки ценятся у филателистов не слишком высоко.

Вторая серия марок «Туризм по Золотому кольцу», как это не покажется странным, была приурочена к предстоящий московской Олимпиаде-80. По две марки в ней были посвящены Владимиру и Суздалю. Кроме наших городов в серию с двумя марками еще попал город невест Иваново. Каждому городу Почта СССР посвятила марку с гербом, а также марку с видами памятника Дмитрию Пожарскому (Суздаль) и гостинице «Владимир» (Владимир). При этом последняя марка во всех каталогах почему-то называется «Мост через Клязьму». Все марки шли до номиналу 1 рубль 50 копеек. Так что, серия была престижной.

1978 Покрова на Нерли

Последней советской маркой с владимирской тематикой стал шестимиллионый тираж классической марки 1978 года за авторством художника Комлева «Покрова на Нерли». Эту марку многие помнят до сих пор.

Возвращение к корням

2007 Владимирский тяжеловоз

В советское время больше марок, посвященных Владимиру или городам области, не выходило. Зато в 1992 году массовым тиражом вышла марка «Золотые ворота» темно-желтого цвета. По сравнению с красивыми стилизованными под старину советскими марками она выглядит чуть ли не авангардным искусством. Марка вышла в большой стандартной серии Почты России, посвященной различным знаковым памятникам русской архитектуры. В те времена обращаться к русской старине было модно, страна резко меняла государственные атрибуты. Эти марки потом долго еще ходили по стране.

Как и в серии 1977 года, Золотые ворота обладали самым малым номиналом – 10 рублей. Зато марка была поистине массовой, чуть ли не каждое третье письмо в Центральной России отправлялось именно с ней. В этой же серии вышла марка «Покрова на Нерли» номиналом 250 рублей зеленого цвета. Все рисунки были выполнены художником Ковалем.

В следующем 1993 году Золотые ворота с абсолютно таким же рисунком, что и годом ранее, снова стали темой стандартной серии марок Почты России. Только на этот она была выполнена в синем цвете с номиналом 150 рублей.

Следующая владимирская марка Почты России была посвящена Успенскому собору. Вышла она в 2001 году в серии «Культовые сооружения религии и вероисповедания России». Серия, надо сказать, была очень интересной. Православные Успенский собор Владимира и Собор Рождества Богородицы из Звенигорода в ней соседствовали с лютеранской церковью в Санкт-Петербурге, старообрядческим храмом в Москве, храмами адвентистов в Рязани и пятидесятников в Лесосибирске, Иволгинским дацаном в Бурятии, а также хоральными синагогами Москвы и Санкт-Петербурга. Сами марки сделаны не классическим прямоугольником, а ромбом. Блок марок этой серии достаточно высоко ценится у филателистов.

20 июня 2006 года вышла серия из шести марок «Регионы России». Владимирская область в ней представлена церковью Покрова на Нерли – самым популярным почтовым памятником Владимирской области. Все марки стоили 6 рублей. Серия была достаточно массовой. Еще раз знаменитый храм станет темой марки в 2015 году. Этот выпуск был посвящен… 55-летнию установления дипломатических отношений с Лаосом. Да-да, вторая марка этой симпатичной серии была посвящена храму Тхат Луанг во Вьентьяне. 11 ноября 2007 года вышла серия марок «Отечественные породы лошадей», с одной из которых добрым терпеливым взглядом смотрит на вас знаменитый Владимирский тяжеловоз.

Сразу две марки Почты России были посвящены Александровской слободе. В 2013 году вышел юбилейный тираж марки, посвященный 500-летнию резиденции Ивана Грозного. А 2017 году Александровская слобода красовалась уже на стандартной марке серии «Россиийские кремли».

2014 Ковров

Однажды темой марки Почты России стал Ковров. Он вошел в серию 2014 года «Города воинской славы». Все эти марки художника Бельтюкова отличаются единством рисунка, меняется только название города.

Наконец, выходила марка Почты России, посвященная одному из виднейших пейзажистов XX века, мастеру владимирской школы живописи Владимиру Юкину. Это было в 2011 году. На марке красуется репродукция картины мэтра «Село Акиньшино» 1995 года.

Завершим наш обзор еще одной необычной маркой. Вышла она в 2013 году и посвящена хлопковому платку из Карабаново. Марка необычной формы буквально стилизует треугольничек красного платка, повязанного на голове – необычное и интересное решение. Кстати, в этой же «платочной» серии выходили и павлопосадские с оренбургскими платками. Так что компания там собралась серьезная.