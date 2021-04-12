Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 12 апреля 2021: в регионе за сутки заболело еще 67 человек

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Владимирской области число заболевших коронавирусом продолжает снижаться. За сутки подтвердилось 67 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Для сравнения – накануне, 11 апреля, выявили 68 заболевших. Традиционно больше всего болеют во Владимире - 19 случаев, 9 случаев в Муромском районе, 8 - в Гусь-Хрустальном, 5 - в Кольчугинском, 4 - в Александровском, 3 - в Петушинском, 3 - в Киржачском, 3 - в Ковровском, 3 - в Гороховецком, 2 - в Вязниковском, 2 - в Меленковском, 2 - в Селивановском, 1 - в Суздальском, 1 - в Юрьев-Польском, 1 - в Камешковском, 1 - в Судогодском. Также за сутки выздоровели 82 человека и, к счастью, никто не умер, как и 11 апреля. А всего за время пандемии выздоровело от коронавируса 27 976 человек, а умерло 1034 владимирца.

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Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 30 810 случаев заболевания. Из них 7051 случаев во Владимире, 3792 случаев в Гусь-Хрустальном, 3408 – в округе Муром, 2193 - в Ковровском, 1923 - в Александровском, 1771 - в Петушинском, 1325 - в Юрьев-Польском, 1242 - в Вязниковском, 1317 - в Кольчугинском, 1152 - в Суздальском, 989 - в Собинском, 877 - в Киржачском, 851 - в Меленковском, 719 - в Гороховецком, 676 - в Камешковском, 666 - в Селивановском, 468 - в Судогодском, 390 - в городе Радужном.

Напомним, в регионе продолжают действовать «коронавирусные» ограничения, в частности, ношение масок остается обязательным в общественных местах и транспорте. Также действует и режим самоизоляции для пенсионеров, которые не сделали прививку от коронавируса. Но при этом ограничения постепенно смягчают. В регионе проходят выставки и приезжают с гастролями артисты, концерты которых перенесли из-за пандемии, на футбольные матчи разрешили приходить болельщикам. А жителям областной столицы разрешили даже поучаствовать в субботниках. Традиционно во Владимире проходит в апреле месячник благоустройства, во время которого город приводят в порядок после зимы. Изначально предполагалось, что в этом году из-за коронавируса субботники пройдут без участия жителей, но потом власти областного центра изменили решение. 17 и 24 апреля во Владимире пройдут общегородские субботники, во время которых принять участие в уборке родного города смогут все желающие владимирцы.

Также в области продолжают вакцинировать от коронавирусной инфекции. Только в областной столице прививки первым компонентом вакцины уже сделали более 17 тысяч горожан, а второй компонент – более 12 тысяч жителей. Всего за время проведения вакцинации в больницы областного центра поступило 22340 доз. Напомним, сделать прививки можно в семи поликлиниках и больницах, записавшись по телефону или через портал Госуслуг.

ГБУЗ ВО ГП № 1 г. Владимира — 77-30-83, 54-71-81,

ГБУЗ ВО ГП № 2 г. Владимира — 77-31-53,

ГБУЗ ВО ГБ № 2 г. Владимира — 53-57-84,

ГБУЗ ВО ГП № 4 г. Владимира — 77-32-01,

ГБУЗ ВО ГКБ № 5 г. Владимира — 77-34-90,

ГБУЗ ВО ГБ № 7 г. Владимира — 45-61-36,

Отделенческая больница на ст. Владимир (железнодорожная больница ОАО «РЖД») - 54-32-13 (регистратура).