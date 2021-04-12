Заповедные места Владимирской области объединила уникальная карта

. Фото: Павел КЛОКОВ

Все заповедные места были сведены на единой карте. По словам сотрудников Дирекции особо охраняемых природных территорий, на ее создание ушло несколько лет трудов, а сам макет создавали полтора месяца.

Документ представляет из себя обыкновенную карту Владимирской области, на которой оранжевым цветом отмечены особо охраняемые территории федерального значения, зеленым — регионального, фиолетовым цветом — местного. Также есть тут и места, закрашенные желтым цветом.

- Это проектируемые охраняемые территории, по которым уже есть наработки, но законодательное решение по ним еще не принято, - объяснил руководитель дирекции ООПТ Владимирской области Лев Турышкин.

Пока карта существует только в печатном виде, также дирекция разместила ее эскиз у себя в соцсети. Возможно, в скором времени она появится и на официальном сайте главного «заповедного» ведомства региона.

По словам Льва Турышкина, мысль о создании карты пришла его сотрудникам давно, и в первую очередь она предназначается для школьников, профильных студентов и преподавателей. Именно они станут теми, кто получит ее одними из первых.

- Также нашу карту могут получить просто те люди, которые интересуются данной тематикой, и которым может быть полезна эта информация, - говорит руководитель дирекции ООПТ. - Например, если законопослушный рыбак или охотник пожелает знать, куда ему лучше не ступать, он вполне может получить этот документ.

И действительно — многие охотники и особенно рыбаки нередко жаловались, что по незнанию «попадали на егерей» - человек приезжает на водоем, а он оказывается, например, территорией Муромского заказника. Чаще всего охранники природы ограничиваются а подобных ситуациях предупреждениями, но приятный отдых все равно бывает испорчен. Теперь же рыбак может проверить, на какую территорию он отправляется.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

К слову, эта карта будет полезна даже тем, кто просто пожелает пожарить на природе шашлык, ведь в заповедных зонах действуют значительно более строгие ограничения, чем в обычных лесах, и в лучшем случае нерадивых отдыхающих лесники могут прогнать, а в худшем — составить административный протокол.

- Карту мы раздаем совершенно бесплатно, так как это входит в задачи нашей деятельности, к которым относится экологическое образование и просвещение в части ООПТ, а также краснокнижных животных и растений, - заключил Лев Турышкин.

КОНКРЕТНО

Желающие получить карту могут обратиться в дирекцию особо охраняемых природных территорий Владимирской области по телефону: 8(4922)54-06-99. Или прийти по адресу: Владимир, проспект Ленина, 59, офис 61 (с 9.00 до 17.30).