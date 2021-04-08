Родителей Владимирской области научат, как безопасно перевозить детей в автомобиле

. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Они начнутся уже со следующей недели, а накануне сотрудники перинатального центра Владимирской области прошли соответствующее обучение и даже получили сертификат. Именно им предстоит стать теми, кто начнет закладывать правила дорожного движения не только в умы молодых мамочек, но и в умы их еще не родившихся детей. 7 апреля организаторы рассказали о том, как это будет выглядеть.

Как правильно забрать ребенка из роддома

Подобные уроки проводятся в России уже третий год, но до Владимирской области «доехали» только сейчас.

- Мероприятие важное и долгожданное. Ведь так сложилось, что мы знаем, как работать с водителями и пешеходами, а те, кто родил и воспитывает детей, остаются без внимания, - говорит начальник УГИБДД УМВД России по Владимирской области Александр Новиков.

Полковник Новиков привел статистику по нашему региону: в прошлом году в 114 ДТП с участием детей травмы получили 133 ребенка-пассажира, один малыш погиб. При этом в 11 случаях детей перевозили без детских кресел. В этом году произошло уже 38 подобных аварий, в которых пострадали 43 несовершеннолетних, еще один ребенок погиб, причем в четырех случаях дети оказались опять же без удерживающих устройств.

В связи с этим начальник областного ГИБДД вспомнил случай, который произошел в 2019 году в Киржачском районе, когда при лобовом столкновении трехлетний малыш вылетел через лобовое стекло и через неделю скончался. Ребенок был в кресле, но оно не подходило по размерам — именно таким тонкостям и планируют учить молодых мам в перинатальном центре.

- Во всех учреждениях родовспоможения мы ввели памятки, чтобы женщина знала, в том числе, и как правильно забрать ребенка из роддома, что малыша требуется везти только при наличии автолюльки и больше никак. Ведь любое ДТП даже на небольшой скорости может быть опасно, - добавила главврач областного перинатального центра, главный внештатный акушер-гинеколог региона Надежда Туманова.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

По словам Надежды Тумановой, к ним в перинатальный центр поступают роженицы не только из Владимирской, но и из других областей, так что полезная информация будет расходиться повсюду. При помощи наглядных материалов сотрудники учреждения будут вести занятия с женщинами в рамках уже существующей «Школы материнства». Александр Новиков тут же поинтересовался, могут ли его инспектора принять участие в занятиях, на что получил положительный ответ.

ПДД с пеленок

Также на занятиях молодым родителям и их будущим детям расскажут о таких нюансах, о которых никто даже не догадывается. Например, о том, что при перевозке на переднем сиденье необходимо убирать подушку безопасности, чтобы она не ударила малыша. А еще развенчают несколько «ходовых» мифов, вроде байки о том, что мама удержит ребенка в своих руках лучше, чем любое автокресло.

- Это миф, потому что на самом деле мама в случае опасности еще сильнее сдавит малыша, и потом можно даже не сразу заметить, что ребенок получил травму, ведь ДТП как такового не произошло, - объяснила Елена Беллес.

А уполномоченный по правам ребенка Владимирской области Геннадий Прохорычев попросил подтвердить или опровергнуть слух о том, что ремень безопасности может покалечить и ребенка, и взрослого. Тут же эксперты объяснили, что ремень может покалечить только в том случае, если окажется на уровне шеи. Полковник Новиков даже привел пример — ребенок в ДТП остался жив, но врачи долго не могли понять, откуда он получил травму, пока инспекторы не выяснили, что его горло при ударе сдавил ремень безопасности.

- Поэтому ремень должен проходить через плечо и грудную клетку, а если рост ребенка недостаточен, нужно подложить специальные блистеры, - посоветовала Елена Беллес, заметив, что занятия с будущими мамами помогут вырастить водителей новых поколений даже раньше, чем с пеленок.

КОНКРЕТНО

Пример тем уроков для молодых мам: