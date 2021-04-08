В 2021 году пик половодья во Владимирской области придется на середину апреля

В Вязниках разведен понтонный мост. Фото ГУ МЧС по Владимирской области.

Реки региона начали сбрасывать ледяные оковы. Нерль, Колокша, Серая, Киржач уже чистые, освободилась ото льда и западная часть Клязьмы — в Петушинском районе и Покрове. В ближайшее время активный ледоход начнется по Оке.

Владимирские спасатели говорят о том, что интенсивность подъема воды во многом будет зависеть от погоды.

- То, что ночью еще сохраняются минусовые температуры, играет «сглаживающую» роль, уменьшая интенсивность подъема воды. А если сейчас установится теплая погода с плюсовой температурой, то это приведет к стремительному развитию событий, - говорит Петр Денисов, заместитель начальника областного управления МЧС. - Что касается малых рек, то пик половодья мы ожидаем во второй декаде апреля.

Максимальный подъем уровня воды в Клязьме прогнозируется на третью декаду апреля, в Оке – на начало мая.

Время разведенных мостов

Сейчас владимирские спасатели следят за развитием ситуации с подтоплением моста на реке Колокша у деревни Чижово Собинского района. К 8 апреля мост от воды должен освободиться.

Среди других проблемных мест можно назвать дорогу в деревне Лучки Юрьев-Польского района, где в любой момент вода может подняться выше уровня асфальта. Кроме того готовы спасатели к выходу из берегов рек Серая в Александровском районе и Нерль Суздальского района. Это значит, что приусадебные участки в близлежащих территориях может затопить. Жителям советуют освободить подвалы и переместить в более подходящее место домашних животных.

Затопило пешеходный мост через Каменку в Суздале, в районе дома №59 по улице Покровская. Этот мост используют для прохода туристы. Основной же мост находится в 500 метрах выше по течению.

- В связи с ледоходом в Вязниках разведен понтонный мост через Клязьму, ограничено сообщение с 16 населенными пунктами Заречной зоны. Однако мы организовали лодочную переправу. Кроме того, там есть автобус, который возит работающих в Вязниках людей, - рассказал Петр Денисов.

Сняли понтонный мост и в Гороховце. Он соединял город со Знаменским мужским монастырем.

Непростая ситуация может сложиться и в Муромском районе. Там может затопить 13 населенных пунктов, находящихся в пойменной части Оки.

- Ширина пойменной части большая — до десяти километров, поэтому перекрывается часть автомобильных дорог. Глубина переливов может быть от 10 сантиметров до 1,5-2 метров. И на лодках там переплыть невозможно. Поэтому необходима техника Министерства обороны. Мы уже подготовили обращение к губернатору о выделении такой техники, - подчеркнул Петр Денисов.

Прогноз половодья на карте

Мониторинг обстановки происходит ежедневно. Для этого используются 11 гидрологических постов, 16 водомерных линеек, беспилотники. Кроме того, организована работа по составлению ортофотопланов. В специальную программу загружаются фото и видео, снятые беспилотником. После этого создается карта, благодаря которой выстраивается прогноз половодья, и можно увидеть всевозможные сценарии его развития.

В целом весеннее половодье на сегодняшний день проходит на уровне показателей 2013 года. Напомним, тогда большая вода подтопила шесть дорог в Судогодском, Собинском, Киржачском, Петушинском районах, а также недалеко от Мостостроя. Несколько десятков приусадебных участков оказалось под водой.

Сейчас в зону затопления попадают 22 населенных пункта в 14 районах. Там живет 3464 человека, в том числе 560 детей. В зоне отрезания - 30 населенных пунктов с населением 1019 человек.