Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 7 апреля 2021 года: туристов оштрафовали на 4 миллиона за несданный тест на ковид

. Фото: Мария ЛЕНЦ

На территории Владимирской области на 10 часов утра 7 апреля 2021 года лабораторно подтверждено 70 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. И вот как распределились случаи по районам области:

- 16 сл. в г. Владимире,

- по 8 сл. в Гусь-Хрустальном и Александровском районах,

- по 7 сл. в Ковровском и Кольчугинском районах,

- 6 сл. в Муромском,

- по 4 сл. в Суздальском и Петушинском районах,

- по 2 сл. в Меленковском, Собинском и Селивановском районах, а также в Радужном,

- по 1 сл. в Судогодском и Киржачском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 30 464 случая заболевания (6968 сл. в г. Владимире, 3754 сл. в Гусь-Хрустальном, 3372 сл. о. Муром, 2178 сл. в Ковровском, 1895 сл. в Александровском, 1755 сл. в Петушинском, 1315 сл. в Юрьев-Польском, 1227 сл. в Вязниковском, 1290 сл. в Кольчугинском, 1140 сл. в Суздальском, 986 сл. в Собинском, 858 сл. в Киржачском, 837 сл. в Меленковском, 707 сл. в Гороховецком, 673 сл. в Камешковском, 661 сл. в Селивановском, 464 сл. в Судогодском, 384 сл. в г. Радужном).

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Тем временем, стало известно, что жителей Владимирской области оштрафовали на сумму более чем 4 миллиона рублей из-за несданного теста на ковид. С 1 августа прошлого года по настоящее время во Владимирскую область из-за границы вернулось 19937 человек.

- Не внесли сведения о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию 533 человека, эти люди могут являться потенциальными источниками инфекции. По результатам тестов тех, кто сдал тесты на COVID-19, у 123 был выявлен вирус, - сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

На людей, которые не сдали тест, возбудили дела об административном правонарушении. На сегодняшний день составлено 533 протокола об административном правонарушении, все они направлены на рассмотрение в суды. По состоянию на 5 апреля судами рассмотрено 438 протоколов, общая сумма наложенных штрафов составила 4 223 000 рублей.

Ну, и наконец, во Владимирской области вновь продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет. На сей раз – до 30 апреля. Тут нет ничего удивительного. Не так давно вышло постановление Правительства РФ, согласно которому пенсионеры могут продлить электронные больничные до 1 мая. Это касается работающих пенсионеров, которые не перешли на «удаленку» и не находятся в отпуске. Продлённые или выданные им новые электронные больничные будут оплачены за счёт средств Фонда социального страхования. В итоге в области решили продлить самоизоляцию для пенсионеров как раз до этого времени, чтобы не выделяться.

От режима самоизоляции освобождены люди старше 65 лет, которые: прошли вакцинацию против новой коронавирусной инфекции – через 14 дней после второй прививки, имеют справку о выявлении у них антител класса G (IgG) к вирусу COVID-19, действительную в течение 2 месяцев с даты отбора соответствующего биологического материала.

Напомним, что в регионе продолжается доставка продуктов питания и предметов первой необходимости пожилым гражданам, которые находятся на самоизоляции. Они могут обращаться за этой помощью по круглосуточным телефонам: 8(4922)36-28-33, 8(800)450-01-21 и 112. В Службу срочной социальной помощи можно бесплатно позвонить с городского телефона по короткому номеру 128 или с мобильного телефона – по номеру 8-800-100-81-28. Телефон многоканальный.

Социальные работники помогают в приготовлении пищи, уборке и оплате коммунальных услуг около 7,5 тысячам жителей области. В отдаленные населенные пункты для оказания помощи выезжают мобильные бригады.