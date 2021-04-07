День Победы из-за коронавируса снова может пройти «онлайн»

Последний раз во Владимире день Победы с размахом отмечался в 2019 году. Фото: Александр УТКИН

В прошлом, юбилейном году со Дня Победы из-за пандемии не было масштабного празднования — состоялись лишь небольшие концерты, да власти облагородили территории под окнами ветеранов. Ну, и было возложение цветов к вечному огню. Все остальные мероприятия переместились в интернет.

В этом году вновь встает вопрос: проводить ли День Победы в традиционном варианте или вновь ограничиться камерными акциями. Текущую ситуацию на днях обсудили на совещании с губернатором.

Бессмертному полку быть?

С одной стороны, вторая волна уже давно пошла на спад. Однако говорить о том, что регион освободился от «власти» коронавируса, увы, не приходится. Более того, в областном управлении Роспотребнадзора отмечают, что наметившаяся в последние недели тенденция к снижению заболеваемости несколько замедлилась.

- Нами накоплен значительный опыт борьбы с коронавирусом, принятые меры позволяют постепенно снимать ограничения. Еще зимой мы разрешили проводить развлекательные мероприятия в ресторанах и кафе, с 1 апреля увеличили допустимую заполняемость зрительных залов в учреждениях культуры до 75 процентов. Кроме того, в нашем регионе передовые для России показатели по участию в вакцинации главной группы риска – пожилых людей. Но вместе с тем на прошлой неделе постановление Правительства России остановило нашу попытку сделать режим самоизоляции для лиц старше 65 лет рекомендуемым. Обязательная самоизоляция для старшего поколения продлена на федеральном уровне до 1 мая. Кроме того, надо понимать всю ответственность перед ветеранами, мы не можем подвергать их опасности, – отметил губернатор.

Взвесив все за и против, глава региона поручил разработать сценарии и очного, и дистанционного форматов торжества. Также в зависимости от развития эпидобстановки будет рассматриваться возможность организации шествия «Бессмертного полка». При этом, как и в прошлом году, пройдет акция «Бессмертный полк online».

«Сад памяти» и «Окна Победы»

Вне зависимости от того, пройдет праздник дистанционно или все-таки очно, в регионе запланировали ряд мероприятий. Это различные конкурсы, выставки, уроки мужества, волонтерские школьные программы, кинопросмотры, экскурсии, исторические диктанты.

В прошлом году концерты для ветеранов проходили прямо в их дворах. Фото администрации города Владимира.

Учащиеся смогут принять участие во всероссийском конкурсе «Письмо солдату. Победа без границ», в благоустройстве воинских захоронений, памятников, обелисков, стел, в военно-спортивной игре «Зарница», в акциях «Добровольцы – детям», «Часовые Памяти» и «Вахта Памяти», в слете-соревнованиях «Школа безопасности». Кроме того, традиционно пройдут всероссийские акции «Георгиевская ленточка», «Подарок ветерану» и «Свеча Победы».

Решили не отказываться этой весной и от акций, впервые проведенных в прошлом году. В частности, это «Окна Победы». Любой желающий может украсить окно квартиры и дома символами Великой Победы – георгиевскими лентами, красными звездами, словами благодарности в адрес ветеранов – и поделиться результатом в социальных сетях с тематическим хэштэгом #ОкнаПобеды.

Также Владимирская область снова поддержит международную акцию «Сад Памяти». Ее цель – высадить 27 миллионов саженцев в память о жертвах самой кровопролитной войны. В нашем регионе планируется посадить 167 тысяч молодых деревьев. Значимый этап акции состоится уже после Дня Победы, 25 мая, во время последних звонков в школах.