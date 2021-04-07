Скандал в «Мещере»: экс-охотинспектор и полицейский обвиняют сотрудников нацпарка в браконьерстве

Бывший участковый уполномоченный полиции из Гусь-Хрустального Денис Безбородов и экс-участковый инспектор НП «Мещера» Алексей Савельев. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Бывший участковый уполномоченный полиции из Гусь-Хрустального Денис Безбородов и экс-участковый инспектор НП «Мещера» Алексей Савельев на днях выступили с заявлениями, которые могут бросить тень на действующее руководство «Мещеры».

Кто стрелял в лося

Денис Безбородов и Алексей Савельев познакомились во время расследования одного поджога в село Ягодино, где кто-то сжег хозпостройку. Безбородов расследовал это дело, а Савельев был свидетелем. Уже тогда они начали подозревать сотрудников нацпарка в коррупции и браконьерстве, но что-то более конкретное стало вырисовываться в ноябре 2019 года.

- Мне неоднократно поступала информация от местных жителей, что сотрудники нацпарка устраивают незаконную охоту и сами в ней участвуют, - рассказал Денис Безбородов. - Однажды в ноябре 2019 года Алексей Савельев обратился ко мне по факту отстрела лося, так как не доверял другим сотрудникам полиции. Собрали опергруппу и выехали на место происшествия в лес нацпарка, где обнаружили шкуру лося и его останки, а при помощи металлоискателя нашли в стволе дерева пулю.

По словам бывшего участкового, им удалось найти гильзы от карабина, принадлежащего госинспектору «Мещеры» Бабенко, к которому (а также еще к нескольким сотрудникам парка) полицейские нагрянули с обысками. По словам Безбородова, у Бабенко нашлись мясо, колбаса, фарш, тот самый карабин стоимостью 80 тысяч рублей и дорогой внедорожник — все это навело Дениса на мысль, что простой инспектор не может купить это на свою скромную зарплату.

По словам Безбородова, у другого инспектора дома обнаружились рога лося и веревка, которой якобы тянули животное, и задержанный даже сознался в охоте. Однако на следующий день руководство якобы вызвало того на беседу, после чего инспекторы отказались давать показания, а впоследствии угрозы от Шакирова поступали и Савельеву, и Безбородову. Дошло до того, что участковому повредили гараж и автомобиль, после чего его охраняла служба собственной безопасности.

- Я сотрудничал со следствием по браконьерству с самого начала, - говорит Алексей Савельев. - Но 16 января 2020 года вынужден был уйти с работы, так как меня поставили в пару с инспектором, против которого я давал показания, и отправили пешком патрулировать лес. Сами понимаете, что могло бы произойти всякое. А 27 января меня сильно избили — подъехали на машине и напали.

По словам экс-госинспектора, он попал в реанимацию, а затем долго лечился в ОКБ. Однако уголовное дело по этому факту не возбудили из-за того, что он не написал вовремя заявление. Кто именно его избивал, Савельев сказать не может.

Тем временем делу по браконьерству дали ход, но оно до сих пор находится у следователей в производстве — Алексей предъявил документ из прокуратуры, в котором говорится, что «лица установлены, но доказательства не собраны».

Однако это был единственный факт, который удалось «вытянуть» на уголовное дело. По словам Дениса и Алексея, незаконных охот было больше. С их слов, отстрел лосей совершали сами инспекторы по команде Шакирова, который, в свою очередь, якобы получал указания от вышестоящего руководства. Все проводилось, как регуляция численности. Алексей Савельев говорит, что пытался доложить о происходящем директору нацпарка Сергею Теплухову, но «год не мог к нему попасть на прием».

По уверениям Безбородова и Савельева, лосенок в вольере на территории "Мещеры" мог появиться после убийства лосихи.

В заключение Денис и Алексей объяснили, что «устали терпеть» - обращения в различные инстанции ничего не дали. Более того, сам Безбородов стал фигурантом уголовного дела за превышение должностных полномочий, был уволен из органов и получил условный срок. Это дело Алексей связывает со своей борьбой с нелегальными охотниками в национальном парке.

«Они просто обижены»

В самой «Мещёре» на дело смотрят по-другому. По словам директора нацпарка Сергея Теплухова, все высказывания Савельева и Безбородова – это клевета, а Виктор Желтухин и Сергей Шакиров уже написали в полицию соответствующие заявления.

- Я не могу официально обвинять людей, так как решения суда нет, но сам Денис Безбородов нами был уличен в браконьерстве, - говорит Сергей Теплухов. - Началось все с того, что в соцсетях появилось видео, как они стреляли в уток, приехав на служебном «УАЗе». Мы не смогли ничего тогда доказать, но начали следить за ним и выяснили, что это не единичный факт.

Что касается Алексея Савельева, то, по словам директора нацпарка, тот еще на старой работе «славился» тем, что писал жалобы на коллег.

- Если бы он хотел, то мог бы ко мне попасть сразу — я всегда на месте, охраны у меня нет, все открыто, - объясняет Сергей Теплухов. - Что касается регуляции зверя (отстрел — Авт.), то такие мероприятия действительно проводятся, так как нацпарк — это не заповедник, а обычный лес, где разрешена спортивно-любительская охота, как и в любом охотхозяйстве, просто нужно получить лицензию. Обычно мы выдаем их, когда появляются опасные особи вблизи автомобильных дорог. Инспекторы действительно сами проводят эти мероприятия.

По словам директора нацпарка, ничего «криминального» в том, что у его сотрудников при обысках нашли мясо, тоже нет — на тот момент инспекторы имели лицензии на регуляцию численности, а добытое мясо всегда распределяется между охотниками.

- Кроме того, Безбородов и Савельев не сказали, что дорогой карабин и джип у Бабенко были еще до того, как он устроился в нацпарк — у них с отцом была крупная пилорама, собственный бизнес. Отец состарился, а Бабенко не захотел работать дальше и устроился к нам, - рассказал Сергей Теплухов.

Директор нацпарка считает, что Денис и Алексей просто обижены, и сам он пока не решил, стоит ли писать на них заявление по факту клеветы. В любом случае, руководство «Мещеры» готово в ближайшее время также публично дать ответ своим оппонентам.