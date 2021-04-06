Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 6 апреля 2021 года: во Владимире к субботнику не будут привлекать горожан

. Фото: Александр УТКИН

Роспотребнадзор опубликовал новые данные по суточной заболеваемости коронавирусом во Владимирской области. И на 10 часов утра 6 апреля 2021 года в регионе лабораторно подтверждено 67 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Вот как они распределены по районам области:

- 15 сл. в г. Владимире,

- по 6 сл. в Гусь-Хрустальном и Ковровском районах,

- по 5 сл. в Муромском, Александровском, Суздальском, Киржачском, Кольчугинском и Петушинском районах,

- 3 сл. в Меленковском,

- по 2 сл. в Камешковском и Собинском районах,

- по 1 сл. в Судогодском и Селивановском районах, а также в Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 30 394 случая заболевания (6952 сл. в г. Владимире, 3746 сл. в Гусь-Хрустальном, 3366 сл. о. Муром, 2171 сл. в Ковровском, 1887 сл. в Александровском, 1751 сл. в Петушинском, 1315 сл. в Юрьев-Польском, 1227 сл. в Вязниковском, 1283 сл. в Кольчугинском, 1136 сл. в Суздальском, 984 сл. в Собинском, 857 сл. в Киржачском, 835 сл. в Меленковском, 707 сл. в Гороховецком, 673 сл. в Камешковском, 659 сл. в Селивановском, 463 сл. в Судогодском, 382 сл. в г. Радужном).

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Тем временем, в областном центре 1 апреля стартовал традиционный весенний месячник по благоустройству, озеленению и санитарной очистке города, который продлится до 30 апреля. До пандемии все это заканчивалось субботником, в котором просили принять участие и жителей города. Многие, кстати, участвовали.

Однако в этом году Роспотребнадзор, учитывая существующие пандемические ограничения и рекомендации, рекомендовал провести субботник без привлечения простых людей и ограничиться силами лишь городских учреждений ЖКХ.

И в мэрии согласились на это. Так что вся уборка ляжет на районные администрации и городские коммунальные службы. Особое внимание в ходе месячника уделяется выявлению и ликвидации несанкционированных свалок, а также уборке территорий, которые находятся в ведении организаций различных форм собственности, ЖСК, ТСЖ, гаражно-строительных кооперативов и садовых некоммерческих товариществ.

Ну, и немного о вакцинации во Владимире. По состоянию на вечер 5 апреля, в областном центре первый компонент вакцины привит 16365 жителям. Из них 11560 жителей областного центра получили уже оба компонента вакцины.

Сделать прививку от коронавируса можно в семи лечебных учреждениях города. Вот контактные телефоны лечебных учреждений для желающих вакцинироваться:

ГБУЗ ВО ГП № 1 г. Владимира — 77-30-83, 54-71-81,

ГБУЗ ВО ГП № 2 г. Владимира — 77-31-53,

ГБУЗ ВО ГБ № 2 г. Владимира — 53-57-84,

ГБУЗ ВО ГП № 4 г. Владимира — 77-32-01,

ГБУЗ ВО ГКБ № 5 г. Владимира — 77-34-90,

ГБУЗ ВО ГБ № 7 г. Владимира — 45-61-36,

Отделенческая больница на ст. Владимир (железнодорожная больница ОАО «РЖД») - 54-32-13 (регистратура).

Также владимирцы могут записаться на вакцинацию через портал Госуслуг.