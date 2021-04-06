Фестиваль и граффити: партия «Новые люди» во Владимирской области выбрала лучшие социальные проекты

Фото предоставлено пресс-службой партии Новые люди

За столь короткий срок со всех уголков страны поступило более 15 тысяч заявок, из которых 167 пришли из Владимирской области. Наши земляки не скупились на идеи, как сделать жизнь в городах и поселках лучше.

Среди идей, попавших в десятку финалистов, были как вполне «бытовые» вроде улучшения видимости дорожных переходов, так и не совсем обычные задумки: например, как лечить пожилых людей при помощи собак, или предложение о создании в парке зоны «перезагрузки», где жители города могли бы отдохнуть душой и по необходимости получить помощь психолога.

5 апреля во Владимире состоялся финал, на котором конкурсное жюри отобрало лучших из лучших, которые получили финансовую помощь на реализацию своих проектов. Поддержать молодых новаторов собралась молодежь со всего региона.

Фото предоставлено пресс-службой партии Новые люди

Город станет ярче

Как признались члены жюри, определить достойных оказалось непросто: каждая идея была хороша по-своему. В итоге 100 тысяч рублей получила Татьяна Менчикова, предложившая при помощи городских художников и их кистей возвращать к жизни архитектурные объекты, испорченные вандалами.

- Реализовав мой проект, мы добьемся того, что улицы городов засияют новыми красками, появятся отличные фотозоны для молодежи, блогеров и туристов. В городе появится своя изюминка, которая впоследствии пойдет на пользу всей области, - рассказала Татьяна.

Девушка призналась, что дело осталось за малым – она сама художник, и её друзья-художники хоть завтра готовы взяться за дело и предложить варианты граффити, которыми разрисуют стены домов.

Не обошлось и без сюрпризов: после долгих раздумий жюри приняло не совсем обычное решение объединить два похожих проекта: Анастасия Мешкова предложила организовать на базе одного из городских парков «зону перезагрузки», куда люди могли бы прийти, чтобы снять стресс и побороться с одиночеством, пессимизмом и просто позаниматься йогой. По задумке Анастасии, в парке появятся не только концертная зона и площадки для занятий, но и отдельное место, где люди могли бы заниматься с психологами.

А Олегу Глебову пришла похожая мысль: также на базе городского парка, разбитого на зоны, организовать фестиваль профессионалов, где тренеры и мастера могли бы давать посетителям бесплатные уроки.

- Это помогло бы людям не только получить новые навыки, но и провести время в приятной компании, а также найти хобби, которым можно было бы заниматься всю жизнь, - уверен Олег.

В результате Анастасии и Олегу вручили один сертификат на двоих - на 200 тысяч рублей. Молодые люди признались, что теперь для них главное – найти профессионалов, которые будут преподавать в их парке.

Фото предоставлено пресс-службой партии Новые люди

Доброе дело

Еще две идеи члены жюри отметили особо, пообещав помогать их авторам если не деньгами, то продвижением. Речь идет о проекте владимирца Алексея Дудина «За спасибо» - благотворительном проекте, основанном на том, что люди совершали бы позитивные, добрые поступки ради благотворительности, тем самым помогая нуждающимся – малоимущим, пожилым людям, тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Как рассказала секретарь регионального отделения партии «Новые люди» Элен Айрапетян, было принято решение продвигать проект Алексея в соцсетях, чтобы как можно больше людей узнало о нем и смогло бы присоединиться к добрым делам.

Второй идеей, которую поддержали «Новые люди», стала задумка жительницы Владимира Веры Смирновой. Девушка предложила снизить аварийность на пешеходных переходах, сделав их заметнее за счет специальной светоотражающей краски.

- Посовещавшись, мы пришли к выводу, что это реальная проблема, которая касается не одного конкретного района, а всего города. Поэтому мы поможем привлечь внимание властей к этой проблеме, - рассказала председатель жюри, пресс-секретарь партии «Новые люди» Екатерина Еременко.

Подводя итог конкурса, секретарь регионального отделения Элен Айрапетян пообещала, что заявки, не одержавшие победу, тоже не будут забыты.

- Мы уже сейчас начали связываться с участниками, не прошедшими в финал, и помогаем им продвигать свои замыслы, чтобы власти как городов, так и области, обратили на них внимание. Силами наших сторонников и активистов будем реализовывать и эти проекты, - заключила Элен.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Новые люди» открыли во Владимире коворкинг-площадку, где все желающие могут совершенно бесплатно пройти тренинги и мастер-классы по различным социальным проектам. Работает коворкинг-площадка во Владимире, по адресу: улица Гагарина, дом 4.

КОНКРЕТНО

Партия «Новые люди» была создана основателем научно-производственной компании Faberlic Алексеем Нечаевым 1 марта 2020 года.

Во Владимире партия появились полгода назад и сейчас их штабы открыты или вот-вот откроются в Вязниках, Коврове, Муроме, Александрове. В планах «Новых людей» прийти во все уголки региона, вплоть до самых дальних деревень с тем, чтобы помочь как можно большему количеству людей.

Как рассказывают сами ребята, главная их цель – помогать простым людям в решении самых различных задач, от помощи ветеранам и малоимущим до проведения крупных благотворительных акций, фестивалей и концертов. В 2021 году «Новые люди» планируют впервые баллотироваться в Государственную думу Российской Федерации.