Не стало легенды владимирского футбола – Валентина Афонина

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1 апреля не стало выдающегося владимирского футболиста, заслуженного мастера спорта, бронзового призёра чемпионата мира по футболу 1966 года Валентина Ивановича Афонина. А сегодня вся страна прощалась с ним в ритуальном зале госпиталя имени Бурденко (Москва, Госпитальная площадь, 3).

С пяти лет бегал на стадион

Валентин Афонин – самая настоящая легенда владимирского футбола, хотя формально за владимирский «Трактор» он играл всего год. Но попробуйте вспомнить еще одного футболиста из нашей области, за которого боролись чуть ли не все клубы высшей лиги того времени, и который был на первых ролях в сильнейшем (с моей точки зрения) составе сборной СССР.

Родился Валентин Афонин 22 декабря 1939 года во Владимире. Как он потом сам вспоминал в многочисленных интервью, детство его прошло на улицах, что и не удивительно, учитывая, что это были военные и послевоенные годы. И практически все время он проводил на стадионе «Локомотив» (сейчас он называется «Лыбедь»). Тот располагался рядом с домом (жил маленький Валя на улице Фрунзе, что сейчас носит название Большая Нижегородская). Вот с пяти лет Афонин и смотрел, как взрослые гоняют мяч.

Поначалу он вместе с друзьями ждал, когда им мяч прилетит от мужиков. Снаряд в таких случаях становился собственностью детей. Но потом Валентина начали звать играть с взрослыми – «заводскими». То за одних играл, то за других. И в 15 лет Афонина берут в команду завода «Автоприбор». Причем не просто так, дают ставку. Так что будущая звезда советского футбола начала приносить деньги в семью.

Уже из команды завода Валентина Афонина зовут в «Трактор» - такое название носило в 1959 году нынешнее владимирское «Торпедо». Команда как раз заявилась в класс «Б». Это пусть была и низшая лига чемпионата СССР, однако по нынешним меркам она считалась профессиональной лигой.

Дебют за владимирскую команду у Валентина Афонина состоялся 18 апреля 1959 года в матче с днепропетровским «Металлургом», который закончился вничью 1:1. А всего в первенствах СССР в составе «Труда» и «Трактора» (Владимир) Валентин Афонин провёл 54 игры.

Два года «прятали» от ЦСКА

Сыграл Валентин Афонин так ярко, что попал в сборную лиги. Там-то его и заметили на самом высоком уровне. Уже по возвращении во Владимир в клуб пришла телефонограмма о призыве Афонина в армию. Тогда таким образом московский ЦСКА и ростовский СКА «собирали сливки» с других клубов.

«Руководству команды с трудом удалось на два года сохранить его, оберегая от армейских охотников за молодыми талантами. Ещё неизвестно как сложилась бы судьба Валентина, если бы он всё-таки не попал в армейский коллектив. Валентину повезло. Восемь лет он служил, продолжая играть в футбол в армейском клубе Ростова-на-Дону. Именно тогда на него обратили внимание тренеры сборной команды Светского Союза, а уже в 1965 году Валентин стал членом сборной команды страны. Рядом с ним играли такие футболисты, как Л.Яшин, А.Кавазашвили, В. Банников, В.Серебрянников, И.Сабо, Г.Хусаинов, В.Воронин, А.Шестернев, В.Численко, Б.Сичинава, Э.Стрельцов, В.Иванов и другие. В 1966 и в 1970 годах он был участником чемпионатов мира, которые проходили в Англии и в Мексике. По мнению популярной французской газеты «Франс-футбол» сборная футбольная команда СССР 1967 года была признана лучшей в Европе. В составе той команды и был Валентин Афонин», писал позднее в книге «Грани владимирского футбола» Владимир Шувал.

После того, как Валентин Иванович закончил карьеру футболиста, он стал заниматься обучением молодых. Много лет он работал в спортшколе в подмосковном Реутове и воспитал немало уже российских футболистов.

«Комсомолка» присоединяется к соболезнованиям родным и близким Валентина Афонина.