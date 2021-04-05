Владимирские художники могут написать акварелью спокойствие

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Вечером 2 апреля на первом этаже «Мегаторга» посетители могли наблюдать необычное оживление у белого рояля — это открывалась выставка учеников студии живописи «Масло». Называется выставка просто: «Образы реальности».

На любой вкус

Выражать свои эмоции можно разными способами, например, передать их на холсте — часто одна небольшая картина может заменить тысячи слов. Ученики владимирской школы живописи «Масло» так и поступают — как только появляется желание передать свои чувства, они берут краски и принимаются за работу.

Примечательно, что профессионалов в широком смысле в этой студии нет — как признается ее руководитель Алина Власова, попробовать свои силы в художественном искусстве может кто угодно — было бы желание. Сама Алина дает ученикам мастер-классы, а те уже самостоятельно развивают свое творчество — никаких «рамок» и ограничений в хорошем смысле слова тут нет, да и какие могут быть ограничения в художественном творчестве?

- Нам уже четыре года, и сегодня у нас выставляется более 15 авторов — это одни из тех, кто осмелился выставить свои работы, потому что пока еще не все в себя верят, - говорит Алина Власова. - Поэтому многих я уговорила, ведь художнику нужно о себе заявить, показать, что он умеет рисовать.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Возраст учеников тоже разный — от 18 до 60 лет, причем особых привязок к конкретному стилю живописи или способу исполнения авторам выставки тоже не предъявлялось. Поэтому среди представленных на суд публики картин посетитель может увидеть горные пейзажи, яркие цветочные композиции, животных и людей, и не совсем обычные творения в духе абстракционизма.

К каждой картине прикреплен шильдик с именем автора и его мобильным телефоном. Дело в том, что понравившееся полотно вы легко можете купить... если договоритесь с автором.

- Кто-то выставляет картину на продажу, а кто-то нет — это решает сам художник. Конкретных цен тоже нет, быть может, автор даже пожелает ее просто подарить, - объясняет Алина Власова.

Было бы настроение!

По словам Алины, выделить среди представленных работ какого-то конкретного автора нельзя — каждый хорош по-своему.

- Главное — это желание, а мы его раскручиваем, - признается Алина Власова. - Нередко к нам приходят женщины, которым просто хочется отдохнуть, и они выливают на холст свои эмоции.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

На одной из картин изображены розовые цветы, китайский домик на зеленом берегу и далекие синие горы на фоне белого неба. Картина называется «Радость». Как говорит ее автор Ольга Липатова, главное для нее было передать настроение.

- В студии у Алины я написала одну картину, которая называлась «Спокойствие», а уже дома решила, что нужно написать вторую, так появилась «Радость». На саму картину ушло часа полтора, написана она акварелью, - говорит Ольга. - Если честно, у меня нет цели ее продавать, была задумка просто выразить свое настроение.

Среди картин художников-любителей в глаза бросаются работы, подписанные псевдонимом столичного художника Vass Monte. Под этим творческим псевдонимом работает уроженец Владимира Виктор Воробьев, который специально приехал на открытие выставки.

- Мои друзья, музыканты из Владимира, сказали, что открывается такая выставка, что ищутся художники, и я решил, что пора выставляться не только в Москве, но и в родном городе, - признался Виктор. - На таких площадках нужно устраивать выставки. Ведь человек просто приходит, к примеру, купить жене подарок, и видит картины, начинает интересоваться. Ведь если художник не будет выставляться, его просто забудут.

В первый же час открытия на выставку заглянули несколько десятков человек, многие приходили с детьми. Так что искусство, как известно, должно принадлежать народу.

КОНКРЕТНО

Полюбоваться картинами владимирских художников и даже приобрести их можно в ТЦ «Мегаторг» на первом этаже у белого рояля (вход со стороны стоянки за зданием). Работать «Образы реальности» будут до 30 мая включительно.