Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 4 апреля 2021 года: количество коек для больных с covid-19 сократилось

Фото: департамент здравоохранения Владимирской области

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора по состоянию на 9 часов утра, во Владимирской области лабораторно подтверждено 70 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

По городам и районам области случаи заражения распределились следующим образом:

18 во Владимире;

по 7 в Муромском, Гусь-Хрустальном и Ковровском районах;

по 5 в Суздальском и Александровском районах;

4 в Киржачском районе;

по 3 в Петушинском, Меленковском, Кольчугинском районах;

2 в Собинском районе;

по 1 в Судогодском, Юрьев-Польском, Селивановском, Вязниковском, Гороховецком и Камешковском районах.

Таким образом, с начала эпидемии на территории региона подтверждено 30258 случаев заражения коронавирусной инфекцией: 6921 во Владимире, 3732 в Гусь-Хрустальном районе, 3354 в Муромском районе и округе Муром, 2160 в Ковровском районе, 1876 в Александровском районе, 1742 в Петушинском районе, 1314 в Юрьев-Польском районе, 1227 в Вязниковском районе, 1274 в Кольчугинском районе, 1125 в Суздальском районе, 707 в Гороховецком районе, 982 в Собинском районе, 847 в Киржачском районе, 830 в Меленковском районе, 671 в Камешковском районе, 656 в Селивановском районе, 460 в Судогодском районе, 380 в Радужном.

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Тем временем, во Владимирской области продолжается планомерное сокращение койко-мест в инфекционных госпиталях, предназначенных для больных с коронавирусной инфекцией. Если по состоянию на конец марта таких коек было 919, то в настоящий момент их число сокращено до 894. При этом из них занято чуть более 60 процентов, а свободными остаются 357 мест.

Вместе с тем, в регионе продолжается кампания по вакцинации жителей от коронавируса. Записаться на прививку можно по-прежнему через портал Госуслуг, на портале электронной регистратуры Владимирской области lk.miac33.ru и по Единому номеру 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции.