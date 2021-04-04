Танеевский фестиваль во Владимире: ждем в гости канадского пианиста Марка-Андре Амлена и актера Евгения Князева

Владимирский Губернаторский симфонический оркестр. Фото ЦКМ.

С 13 по 19 апреля состоится Танеевский фестиваль, посвященный памяти уроженца Владимирской земли, выдающегося композитора, музыковеда и педагога Сергея Танеева. В афише фестиваля не только симфонические и камерные концерты, а также творческие встречи и мастер-классы.

– В советское время, в 80-е годы Танеевские фестивали проводил Эдуард Митрофанович Маркин. Со всего Советского Союза приезжали хоры, исполняли произведения Танеева. Сейчас фестиваль возродился на новом уровне: как большой фестиваль искусств. Потому что Танеев — больше, шире, чем хоровая специфика. Это и симфоническая, и оперная, и камерная музыка, - подчеркивает дирижер Владимирского Губернаторского симфонического оркестра, директор Центра классической музыки Артем Маркин.

На открытии фестиваля прозвучат оркестровые шедевры, посвященные Танееву его учителем Чайковским и учеником Рахманиновым, а в заключительную программу вошли фортепианные концерты старшего современника Антона Рубинштейна, которого Танеев уважал за верность классическим традициям и чье влияние испытал в юности, и ученика Танеева Николая Метнера.

«Царь Эдип»

15 апреля во Владимире выступят гости из северной столицы – Квартет имени Танеева, в составе которого играют участники Заслуженного коллектива России Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии. Этот ансамбль занимает видное место среди представителей музыкальной элиты России, особое внимание уделяя исполнению русской и советской музыки. В частности, именно танеевцами был впервые исполнен Пятнадцатый квартет Шостаковича.

Царь Эдип. Фото ЦКМ.

В программе концерта - Танеев. Квартет №3 ре минор, op. 97, Рахманинов. Романс и Скерцо из Квартета №1 соль минор, Чайковский. Квартет №1 ре мажор, op. 11.

Одной из кульминаций форума станет концертное исполнение оперы-оратории «Царь Эдип» Стравинского, продолжающего «античную линию» Танеева, который еще в конце XIX столетия создал оперную трилогию «Орестея» по Эсхилу.

Евгений Князев. Фото ЦКМ.

В роли спикера выступит народный артист России Евгений Князев – популярный актер театра и кино, один из корифеев Театра имени Евгения Вахтангова, ректор Театрального института имени Бориса Щукина.

Главные вокальные партии исполнят солисты Московского театра «Новая опера» имени Е. В. Колобова Ярослав Абаимов (Эдип) и Артем Гарнов (Креонт/Вестник), а также солистка владимирского Центра классической музыки Анастасия Хорошева (Иокаста).

Погрузиться в античный мир можно будет 16 апреля в 18.30.

Мастер современного фортепианного искусства

Еще один важнейший акцент Танеевского фестиваля – долгожданный визит во Владимир всемирно известного пианиста Марка-Андре Амлена, который даст сольный концерт 18 апреля, а 19 апреля выступит с Владимирским Губернаторским оркестром.

Марк-Андре Амлен. Фото ЦКМ.

Марк-Андре Амлен – признанный мастер современного фортепианного искусства. Его интерпретации как классических сочинений, так и малоизвестных произведений XIX–XXI веков поражают свободой и глубиной прочтения, новизной и невероятным использованием всех ресурсов фортепиано. Пианист с огромным успехом выступает в лучших залах мира, на крупнейших фестивалях в Европе и США.

В программе вечера - Бах. Соната №2 ля-бемоль мажор «Вюртембергская», Катуар. Четыре пьесы, op. 12, Прокофьев. «Сарказмы», op. 17, Скрябин. Соната №7, («Белая Месса»), op. 64, Метнер. «Соната-Воспоминание», op. 38 №1, Скрябин. Соната №3 фа-диез минор, op. 23.

«Народная консерватория»

В этом году, по традиции, пройдут творческие встречи и мастер-классы для начинающих музыкантов. 14 апреля состоится встреча с известным просветителем Артемом Варгафтиком. Она будет посвящена истории и традициям исполнения музыки Танеева. А участники Квартета имени Танеева 16 апреля проведут мастер-класс для учащихся Владимирского областного музыкального колледжа и воспитанников других музыкальных учреждений города.

Кроме того, 17 апреля в Центре классической музыки, предваряя концерт Владимирского камерного хора, пройдет лекция доктора искусствоведения, профессора Галимы Лукиной «Творчество Танеева в свете русской духовной традиции». В центре внимания автора, посвятившего этой теме масштабный труд, – интонационно-онтологический анализ сочинений Танеева в контексте отечественного певческого искусства, философии, а также эстетических воззрений композитора.