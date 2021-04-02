Во Владимире вопросы благоустройства могут «разбить» по районам

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- Мы сейчас создаем учреждение в Ленинском районе, которое будет заниматься, в том числе, опиловкой деревьев, уборкой парков и скверов. Если эксперимент получится, в других районах тоже создадим такие организации, - сообщил 31 марта на заседании владимирского Горсовета градоначальник Андрей Шохин.

При этом было не совсем ясно, какие именно территории благоустроит новая контора. Если городские, то за них вообще-то отвечает МКУ «Благоустройство», если дворовые, то это земли управляющих компаний.

- Эта организация займется работами по благоустройству и содержанию территории, но только муниципальной, - внес разъяснения официальный представитель мэрии Александр Карпилович. - Речь идет о том, чтобы часть сил и средств будет выделено из МКУ «Благоустройство».

Как объяснили в горадминистрации, в каждом районе может появиться собственное «маленькое» МКУ «Благоустройство», чтобы проще и быстрее можно было решать насущные городские проблемы, будь то устройство клумб, покраска бордюров, коронирование деревьев и тому подобное.

- Когда-то во Владимире так и было — к примеру, каждый район имел свою команду землекопов, но после их объединения в одну контору оказалось, что в случае надобности тех же землекопов днем с огнем не сыскать. Как следствие — качество и скорость работ по благоустройству падало, а нарекания от жителей росли. Сейчас на примере Ленинского района мы посмотрим, как будет работать возврат к старой схеме, - уточнил Карпилович.

В любом случае районные отделы «будут ходить» под одной централизованной бухгалтерией МКУ «Благоустройство». Кстати, те же управляющие компании смогут заказывать у районных контор работы по опиловке деревьев и прочие подобные вещи, как сейчас заказывают у того же «Благоустройства».