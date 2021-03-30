У ГИБДД и «хозяев» трассы М-7 не сходятся данные по числу аварий во Владимире

Вот этот участок теперь сотрудниками ГИБДД не считается частью трассы М-7. Фото: Александр УТКИН

На днях на заседании комитета по вопросам местного самоуправления, законности, безопасности и правопорядку горсовета Владимира начальник городского отдела ГИБДД Александр Никифоров озвучил цифры, согласно которым количество аварий на федеральной трассе М-7 «Волга» в черте Владимира увеличилось.

Однако в тот же день руководство ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород», обслуживающее владимирский кусочек автобана, заявило, что аварийность на федеральной трассе в областном центре Владимирской области, напротив, снижается.

При этом разница в предоставленных обоими ведомствами цифрах оказалась существенной. Как выяснилось, вся проблема состояла в некоторой подмене понятий.

- Статистика, предоставленная Госавтоинспекцией, касается только Южного обхода Владимира. Не следует путать «пекинку» и М-7, - объяснил старший инспектор УГИБДД УМВД России по Владимирской области Михаил Маслов. - Подъезд к Иваново и подъезд к Владимиру — это дороги, которые никак не относятся к федеральной трассе, и в эту статистику не входят.

При этом сами «хозяева» трассы включают в состав М-7 участок дороги, проходящий по северной части Владимира. И если брать так называемый «подъезд к Иваново» (с 10 по 21 километры), проходящий от Московского шоссе до поворота на Суздаль, то тут в 2020 году действительно произошло существенное снижение аварийности. На этом участке случилось 38 ДТП с пострадавшими, в которых три человека погибли и 51 получил ранения. Для сравнения, в 2019 году тут было 66 аварий, в которых погибли восемь человек, а травмы получил 91. В течение 2018 и 2017 годов статистика по аварийности на «пекинке» в черте Владимира также была значительно выше.

Федеральные дорожники связывают уменьшение числа аварий с тем, что они отремонтировали дорогу. При этом в двух из трёх смертельных аварий погибали пешеходы — один переходил дорогу в неположенном месте, другой попал под колёса на наземном переходе, который после этого случая ликвидировали. Третья авария случилась по вине водителя, который проехал в районе поворота на Веризино под красный сигнал светофора.

А вот тот самый участок М-7, который владимирцы знают, как Южный обход Владимира, то здесь в 2020 году случилось 15 ДТП с пострадавшими против 12 в 2019 году. В этих авариях за прошлый год погибло семь человек, в то время как за год до этого не погиб никто, а число раненых выросло с 17 до 23 человек. При этом Александр Никифоров в качестве основных причин ДТП, происходящих не только на Южном обходе, но и в целом во Владимире, назвал несоблюдение правил проезда перекрестков, неправильный выбор дистанции, нарушение правил проезда пешеходных переходов, несоответствие скорости дорожным условиям, выезд на «встречку», а также переход дороги в неустановленном месте.

Остается только один вопрос, зачем на комитете Горсовета, озвучивали цифры по аварийности Южного объезда, за который депутаты не отвечают вовсе.