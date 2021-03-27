Спектакль-провокация: «Школа современной пьесы» покажет владимирцам «Русское горе… от ума»

Спектакль "Русское горе от... ума".

После перерыва, связанного с пандемией, во Владимире возобновляется проект «Театральный год с московским театром «Школа современной пьесы». Филиал во Владимире».

Уже 5 апреля руководитель театра, режиссер Иосиф Райхельгауз представит на суд зрителей музыкальный спектакль « Русское горе... от ума». Но эта работа отнюдь не хрестоматийная пьеса, как в школе. Авторы, «посягнувшие» на собственное прочтение комедии, демонстрируют современное мышление и сегодняшний взгляд на исторические реалии прошлого, социальный пафос и протестные ноты которого оказываются актуальными для России в любые времена.

Спектакль идет на сцене театра вот уже десять лет. За это время артисты, играющие главные роли заметно повзрослели. И потому театр сделал новую редакцию спектакля, в которой будут заняты молодые артисты.

Художник Алексей Трегубов поместил героев комедии в «черный кабинет». Персонажи в черно-белых костюмах возникают из темноты: вот рука Молчалина вдруг зажила отдельной жизнью, вот возникли лица Софьи и Лизы, а вот скачет на игрушечной лошадке Чацкий — его нетрудно узнать по цилиндру. На сцене постоянно присутствует чертова дюжина поющих и танцующих артистов, пятеро из которых, как корифеи древнегреческого хора, играют главных персонажей комедии. Теперь и Софья, и Чацкий, и Молчалин, и Фамусов запели, как в настоящем мюзикле. Все музыкальные номера исполняются «вживую» под аккомпанемент живого оркестра в составе: клавиши, скрипка, виолончель, контрабас, флейта, фагот, ударные.

- Этот спектакль - некая игра с Александром Сергеевичем Грибоедовым. С ним играют и композитор Сергей Никитин, и поэт Вадим Жук, и наши балетмейстеры, и сценографы, и артисты. Эта работа будет очень любопытна зрителям, - уверен режиссер Иосиф Райхельгауз.

Спектакль "Последний ацтек".

18 мая театр вернется к «привычному», современному репертуару и покажет спектакль «Последний ацтек» по пьесе Виктора Шендеровича.

Ироничная мелодрама рассказывает историю о трогательных взаимоотношениях двух одиноких людей.

- Ведущие роли играют актриса Татьяна Веденеева, народный артист Владимир Качан и выдающаяся актриса Елена Санаева. Надеемся, что зрители, посмотрев эту постановку, смогут разделить с нами интерес к современной драматургии, - подчеркнул Иосиф Райхельгауз.

КОНКРЕТНО

Спектакли пройдут на сцене Областного дворца культуры и искусства.

5 апреля в 19.00 — «Русское горе... от ума»

Цена билета — 300-700 рублей

18 мая в 19.00 - «Последний ацтек»

Цена билета — 350-700 рублей.