Don’t Worry, Be Happy: владимирцы не могут дозвониться на «горячую линию» по льготным лекарствам по несколько дней

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С обеспечением льготными лекарствами во Владимирской области уже не один месяц творится, мягко говоря, непорядок: несколько тысяч отложенных рецептов в аптеках лежат мертвым грузом, а тысячи больных, отчаявшись, вынуждены тратить свои «кровные» на покупку жизненно важных препаратов. При этом власти обещали, что к концу марта ситуация решится. Вот только не тут-то было.

«Наберите добавочный»

В облздраве, чтобы ускорить процесс обеспечения льготников лекарствами, решили работать с каждым пациентом отдельно, для чего выделили даже специальную телефонную «горячую линию». Однако не далее как 16 марта Росздравнадзор озвучил результаты проверки областного департамента, в ходе которой официально заявил, что дозвониться по этому номеру почти нереально.

- Отмечается ненадлежащая работа «Горячей линии» департамента здравоохранения по вопросам льготного лекарственного обеспечения - дозвониться и оставить обращение оператору практически невозможно, - уточнили в Росздравнадзоре.

Наши читатели Дарья и Олег Романовы (фамилия изменена по этическим соображениям — Авт.) из Петушинского района рассказали, что пытаются получить необходимый мужчине, инвалиду 1 группы, препарат «Симзия» с января, и тоже не могут дозвониться на «горячую линию» облздрава.

- Месяц назад дозванивались, и нам пообещали, что привезут лекарство 9 марта. А теперь в нашей аптеке говорят, что рецепт давно уже отправили во Владимир, но ничего так и не привезли, - сокрушается Елена. - Набрали номер той самой «горячей линии», а там теперь или не берут трубку, или требуют набрать какой-то «добавочный». Директор департамента ушла, а обещание своё не выполнила?

По словам молодых людей, они пытались пробиться к чиновникам несколько дней, в том числе 23 марта, но в ответ им из раза в раз приходилось слушать знаменитый рефрен из песни Бобби Макферрина Don’t Worry, Be Happy. Выглядит это, как самое настоящее издевательство.

А не пойти бы вам в МИАЦ

Утром 24 марта я сам несколько раз набрал номер по проблеме льготных лекарств (8-4922-77-85-29). Приятную музыку «в ожидании оператора» пришлось выслушать и мне. Трубку также никто не снял.

- Накануне днём были технические проблемы, и возможно, что именно с этим связаны перебои. Кроме того, линия может быть перегружена, иного объяснения нет, - рассказал пресс-секретарь облздрава Андрей Трохин, к которому я обратился за разъяснением ситуации.

Как объяснили в департаменте, на их «горячей линии» трудится всего один человек, и никаких «добавочных» там не требуется. Увы, больше сотрудников выделить не получается. В связи с этим в главном медицинском ведомстве региона порекомендовали направлять обращения в их адрес по электронной почте, либо дозваниваться по другой «горячей линии» - областного Медицинского информационно-аналитического центра Владимирской области, более известного как МИАЦ. У них имеется специальный телефон по обеспечению сильнодействующими препаратами, но сейчас его используют как «запасной парашют».

В МИАЦ я дозвонился со второй попытки. При этом, прежде чем вас соединят с оператором, приходится долго выслушивать инструкции робота (когда надо нажимать то цифру «один», то цифру «ноль» и так далее). К счастью, ничего предпринимать не стоит, нужно только подождать ответа живого человека.

Оператор линии сразу согласилась принять заявку «по поводу родственника», но объяснила, что препарат поставят далеко не сразу.

- Обычно на решение вопроса уходит до 14 суток. В любом случае, с вами свяжутся и скажут когда прийти за получением лекарства, либо позвонят из поликлиники, и предложат аналог препарата, - рассказали в МИАЦ.

При этом оператор попросил назвать полное имя пациента, его дату рождения и домашний адрес, а также поликлинику, в которой выписывается рецепт. Также придётся оставить данные заявителя, если звонит не сам больной. Так что владимирцам по поводу льготных лекарств теперь прямая дорога на «горячую линию» МИАЦ. Если в облздраве не ответят.

КОНКРЕТНО

Официальная «горячая линия» департамента здравоохранения Владимирской области по вопросу обеспечения льготными лекарствами: 8(4922)77-85-29.

Если этот номер по какой-то причине не отвечает, смело звоните в МИАЦ Владимирской области на «горячую линию» по вопросам обеспечения сильнодействующими и обезболивающими препаратами: 8(4922)45-15-04.

Кроме того, в облздраве советуют направить им официальное обращение. Это можно сделать по электронной почте: dz@avo.ru — однако следует помнить, что обращение может быть рассмотрено в срок до 30 суток.

P.S.: Кстати, после нашего звонка в МИАЦ Дарье и Олегу Романовым позвонили в тот же день и сообщили, что лекарство привезли. Совпадение? Не знаем, но мы рады, что хотя бы у одного льготника в нашей области проблема была решена.