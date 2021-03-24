Имена убийц Андрея Боголюбского узнали благодаря граффити на стене собора из Переславль-Залесского

. Фото: Алексей СУХОВ

Все мы с детства знаем историю о том, как 29 июня 1174 года вероломные слуги ворвались ночью в спальню владимирского князя Андрея Боголюбского, предварительно напившись в погребе вина для храбрости. Заговорщики выломали дверь и вломились внутрь. В итоге, они закололи князя мечами, саблями и копьями и, решив, что тот уже мертв ушли. Но через некоторое время Андрей пришел в сознание и стал спускаться вниз. Князь успел спуститься с крыльца, однако его выдал вырвавшийся стон. Заговорщики зажгли свечи, бросились в погоню и нашли князя по кровавому следу. Они накинулись на свою жертву снова и теперь уже убили окончательно.

Амбал, Мирошка и Стырята

До недавнего времени, благодаря «Повести об убиении Андрея Боголюбского», мы знали лишь о некоторых заговорщиках (ключник Амбал, бояре Кучковичи), однако полного списка имен не было. Но теперь эта тайна раскрыта благодаря новым методам исследований, а также граффити на стене Спасо-Преображенского собора в Переславль-Залесском (Ярославская область).

Виртуальный «слепок» граффити. Фото rssda.su

Ученые НИУ ВШЭ и Института славяноведения РАН смогли с помощью 3D-моделирования прочитать и восстановить текст древнейшего памятника письменности Северо-Восточной Руси — надписи об убийстве князя Андрея Боголюбского, сделанной в 1175-1176 годах на стене собора в Переславле-Залесском.

Граффити, посвященное убийству Андрея Боголюбского, было найдено осенью 2015 года при расчистке стен Спасо-Преображенского собора XII века в Переславле-Залесском на внешней стене южной апсиды храма. Как видно из текста, она содержит список убийц, проклятие им и провозглашение вечной памяти убитому князю. Ученые предполагают, что текст был сделан в 1175–1176 годах (то есть спустя год или два после смерти Андрея Боголюбского), во время княжения в Переяславле младшего брата Андрея — Всеволода Юрьевича. Это делает его древнейшим, относительно точно датируемым памятником письменности Северо-Восточной Руси.

Текст гласил: «Петр (Фралович), Амбал, Яким Кучкович, Офрем Моизич, Добрына Микитич, Ур…, Микита, Петр Иванкович, Фролец, Мирошка, Петрко, Стырята – это убийцы великого князя Андрея. Да будут прокляты и в… Князь Андрей был убит 29 июня своими слугами. Ему – вечная память, а им – вечная мука. Если кто…»

Математические алгоритмы «подсветили» пробелы

Место, где находилось надпись. Фото rssda.su

Но без высоких технологий историки вряд ли бы самостоятельно смогли бы расшифровать граффити. Надпись была сильно повреждена. Первоначальная версия текста содержала ряд неточностей и пропусков. В итоговой публикации ученых из НИУ «Высшая школа экономики» и Института славяноведения Российской академии наук (Москва) текст прочитан существенно более полно — во многом благодаря 3D-модели, построенной фотограмметрическим способом в Лаборатории дистанционного зондирования и анализа пространственных данных (Лабораториеи RSSDA).

Для того, чтобы создать объемную модель надписи на соборе, ученые сделали множество цифровых снимков. Для получения полноценной модели поверхности с граффити необходимо от 100 до 1000 фотоснимков, утверждают специалисты. К созданной затем трехмерной модели граффити применили математические алгоритмы, «подсветившие» поврежденные части надписи и сделавшие их более читаемыми. Это позволило почти полностью прочесть список заговорщиков, включающий двенадцать имен (в летописях упомянуты только четверо).

Граффити, посвященное убийству Андрея Боголюбского, было найдено осенью 2015 года при расчистке стен Спасо-Преображенского собора XII века. Фото rssda.su

Прояснились и важные детали. Например, написание через «ц» отчества одного из зачинщиков заговора, Якима, — Куцкович, делает вероятным новгородское происхождение его отца, Кучка. Отчество другого заговорщика, Ефрема Моизича, ученые возводят к арабскому имени Му’изз — это мог быть потомок мусульманина из Волжской Булгарии. Редчайшее имя последнего в списке убийц, Стырята, ученые также обнаружили в крупнейшей древнерусской глаголической надписи, найденной в 2017 году при раскопках руин церкви Благовещения на Городище в Новгороде. Надпись из Переславля-Залесского значима и для истории Церкви — это древнейший случай предания анафеме на Руси государственных преступников. Важна она и как источник по истории русского языка, демонстрируя, в частности, значительную продвинутость процесса падения редуцированных — утраты звуков [ъ] и [ь], происходившей как раз во второй половине XII века.

СПРАВКА «КП»

Андрей Боголюбский — один из известнейших русских князей домонгольской эпохи, правивший во Владимире с 1157 по 1174 год. Он стал первым из Рюриковичей, кто после получения великокняжеского титула отказался переезжать в Киев. Вместо этого он остался во Владимире, положив начало Великому княжеству Владимирскому. При Андрее Боголюбском Владимирское княжество стало одним из самых могущественных на Руси. В его состав входили такие города, как Суздаль, Ростов и недавно основанная Москва. Однако укрепление самодержавной власти князя и авторитарные методы правления настроили против него широкие круги подданных. Конфликт вылился в заговор, в результате которого князь был убит.

КСТАТИ

Граффити Древней Руси – надписи, процарапанные на стенах соборов и церквей домонгольского времени. Как правило, граффити, в отличие от монументальных надписей, выполнены на штукатурке или мягком камне непрофессиональными резчиками и подручным инструментом. Буквы надписей нередко малы (иногда менее 3 мм), а глубина гравировки часто не превышает 0,2–0,3 мм. Шесть-десять веков, прошедших со времени появления этих надписей, не лучшим образом сказались на их сохранности. Надписи редко выделяются цветом и обычно видны лишь в боковом свете. Все это затрудняет их прочтение, прорисовку и публикацию.