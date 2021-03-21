Чемпион России по спортивной гимнастике Александр Карцев из Владимира: "На гимнастику меня отдали так, походить годик"

Александр Карцев и его тренер Игорь Калабушкин. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

14 марта команда владимирских гимнастов завоевала победу в командном первенстве России, а 19-летний Александр Карцев стал лучшим из лучших в личном зачёте, получив титул абсолютного чемпиона. 19 марта победителей чествовали в их альма-матер — спортивной школе олимпийского резерва имени Н.Г. Толкачёва. Городские власти вручили ребятам и их тренерам благодарности.

Спорт похож на торт

И хотя чествовали всех, но как-то само собой вышло, что в центре праздника оказался именно Карцев — их вместе с тренером Игорем Калабушкиным даже посадили в центре, возле кубка. А потом новоиспеченный чемпион добрых полчаса раздавал автографы маленьким воспитанникам спортшколы, которые налетели на него со всех сторон — каждому хотелось получить заветную подпись и непременно сделать фотографию.

Впрочем, Александр тут же признался, что звездой в связи с обрушившейся славой себя не ощущает.

- Все как было, так и остаётся. Для меня нет такого, что я теперь крутой. Люди мне пишут в соцсетях, и я всегда отвечаю по-доброму: почему бы не ответить, если человек поздравляет? Так что у меня все как обычно и ничего не поменялось, - улыбается спортсмен.

Пока беседуем, Александра несколько раз восторженные малыши отрывают на фотосессию, и парень никому не отказывает — каждому хочется побыть рядом с настоящим чемпионом.

Чемпиона тут же окружили мальчишки и девчонки, чтобы получить автограф. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

На этот счёт у Карцева даже имеется своя философия — он говорит, что старается поговорить с каждым, чтобы человек мог узнать о настоящей жизни спортсмена.

- Ведь люди видят нас на соревнованиях, и говорят: «Вау!» - а через что прошел человек, чтобы попасть на эти состязания, какую подготовку он прошел — никто не знает. Это как торт — все видят классный, красивый продукт, но никто не видит процесс его создания, - полагает Александр.

Коронавирус не сломил

Говоря о прошедшем чемпионате России, Саша тоже достаточно самокритичен: он уверен, что хотя и стал победителем, но не все получилось гладко.

- Знаете, я такой человек: самокритичный, всегда ищу минусы. Да, в первый день выступил хорошо, во второй - чуть хуже. Не знаю, с чем это было связано: может, моральная усталость — не буду себя оправдывать. В итоге не получились конь и кольца. Тем не менее, я рад, что смог всё пройти без падений, и каждый снаряд выполнил до конца — это очень большой плюс как для самого себя, так и для сборной России, для тренеров, - говорит чемпион.

Александр признаётся, что настроение после победы рабочее — уже через месяц будет чемпионат Европы. Расслабляться некогда.

Чествование спортсменов прошло на фоне баннера с легендой владимирской гимнастики Николаем Андриановым. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Для меня это очень важный старт, потому что Европа проходит перед Олимпийскими играми, хочется хорошо себя показать. Даже не в плане медалей, а в плане выступления, чтобы было больше шансов попасть в олимпийскую команду, - говорит Карцев.

Кстати, не так давно пришла весть, что Александр Карцев болен коронавирусом. Многие переживали, что болезнь подкосит спортсмена.

- Вроде бы и болел, а симптомов особых не было — потерял вкус ненадолго и всё. Были потом небольшие проблемы с весом, но в целом все нормально, так что никакое восстановление мне не потребовалось, - заверил Александр.

С друзьями на брусьях

При этом Александр Карцев едва не стал… футболистом. Будущий абсолютный чемпион России родился и жил в Иваново, и в шесть лет родители повели его в спортивную секцию.

- У меня папа занимался многими видами спорта, в том числе футболом, хоккеем. Я тоже хотел на футбол, но меня туда в итоге не взяли, потому что не подходил по возрасту — мне было пять или шесть лет. Предложили походить на гимнастику — и меня туда отдали так, походить. Говорят: «Годик походите, а потом приходите на футбол» - но я пошёл и втянулся, - смеется Александр.

А когда Саше исполнилось девять лет, с его ивановским тренером произошла какая-то история, которая привела к увольнению. Тут неожиданно встал вопрос о продолжении занятий.

- Мне посоветовали перебраться во Владимир, в эту школу. Так мы и оказались здесь, - рассказал Карцев.

Сперва парень занимался у одного тренера, а три года назад перешёл «под крыло» Игоря Калабушкина. Своего наставника спортсмен называет не иначе, как «классный тренер».

- Тренируемся мы очень много — во Владимире по два раза в день, а на сборах трижды в сутки. Тренер дает различные задания, он очень грамотный и вообще классный тренер, - говорит Александр.

Парень признается, что без спорта себя просто не видит — он им буквально живёт, даже в школу ходит на тренировочной базе. Но общению с друзьями это не мешает.

- Так получилось, что вне спорта друзей у меня почти нет: все друзья или в спортшколе, или на сборах, где мы постоянно видимся. А девушка у меня тоже гимнастка. Конечно, хотелось бы видеться с ней чаще, но ничего не поделаешь, - признался чемпион.

Александр говорит, что свободного от спорта времени настолько мало, что на хобби ничего уже не остаётся — разве только выбраться с друзьями в кафе или не больше часа посидеть за компьютером. Единственная слабость, которую спортсмен себе позволяет — это лимонад.

- Режим питания приходится соблюдать, особенно на сборах. Но разок по возвращению со сборов дома позволяю себе газировку, хотя это и не совсем правильно. А ещё люблю просто посидеть с друзьями, поговорить, расслабиться, «разгрузиться головой» и сменить обстановку — редко, но это удаётся, - улыбается Александр.

Напоследок Карцев признался, что перестал строить дальновидные планы на будущее и живёт сегодняшним днём. Но мечта все-таки есть.

- У меня, как у каждого спортсмена, мечта попасть на Олимпиаду, а дальше.… Это спорт, сами понимаете. Повторюсь — я не гонюсь за местами на пьедестале, а просто делаю то, что от меня требуют. Главное остаться довольным собой, и чтобы тренеры были довольны, - заключил Александр Карцев.