Во Владимире гололёд побеждает дворников

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

По календарю старого стиля весна в этом году пришла точно в срок — уже 14 марта (1 марта по-старому) морозы отступили, и по подоконникам владимирцев застучала капель, а улицы покрылись одновременно льдом и лужами.

Лужи в соцсетях

И владимирцы порядком вкусили всех «прелестей» прихода весны. Совершая чудеса акробатики и ругая городские власти, горожане пробирались через залитые водой тротуары, протаптывали в сугробах новые тропы и, держась за всё, что под руку попадётся, преодолевали мини-озёра у светофоров и магазинов.

- Моя дочка сегодня опоздала в школу, потому что дважды падала в лужу. Она даже возвращалась домой, чтобы переодеться, - рассказала наша читательница Татьяна с улицы Парижской Коммуны.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Не меньше доставалось и взрослым, даже вполне спортивным гражданам.

- На работу впору на коньках ездить — трижды чуть не упал, пока добрался, - вторит Александр Морозов с улицы Балакирева.

В других районах ситуация не лучше, а соцсети Владимира превратились в фотогалерею ледно-водных преград. Одна такая лужа на проспекте Ленина, у троллейбусного разворотного круга, даже попала в телеграм-каналы.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Справедливости ради, лужу из телеграм-канала ликвидировали уже наутро 16 марта, но мочить ботинки и падать владимирцы меньше не стали — буквально через сотню метров народ валился при попытке нажать на кнопку светофора - чтобы добраться до неё приходится здорово рисковать.

100 «квадратов» на дворника

По мнению представителей мэрии, бороться со стихией в принципе не возможно.

- Происходит перепад температур между «плюсом» днём и «минусом» ночью, в результате чего образуется небольшая ледяная корка — это и есть один из основных источников образования льда, - объясняет официальный представитель городской администрации Алексей Алёкин. - И как хорошо ни чисти, корка все равно образуется.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

По данным городских властей, каждодневно на борьбу с гололёдом и лужами выходят около 70 дворников, три трактора-пескоразбрасывателя, три трактора с отвалами, два автопогрузчика, и один скалыватель льда на базе трактора МТЗ. Вся эта армада работает исключительно на борьбе со льдом, а проезжие части чистит другая техника. В первую очередь «гололёдные силы и средства» бросают на расчистку остановок и лестниц, закрепленных за Центром управления городскими дорогами, а также подходов к светофорам и социальным учреждениям. Дворников используют там, где техника проехать не может, чаще всего — на тротуарах. Правда, тут кроется один объективный, но жирный «минус».

- По нормам предусмотрено, что один сотрудник за дневную смену должен убирать площадь тротуаров в 100 квадратных метров, - говорит Алексей Алёкин. - Всего же во Владимире 150 тысяч квадратных метров тротуаров.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Нетрудно посчитать, что при выходе на смену 70 дворников, чтобы полностью расчистить город, им потребуется работать как минимум 21-22 дня. Естественно, что за это время снега наметет заново. Теперь хотя бы стало понятно, что мешало убрать последствия того самого страшного снегопада от 11 февраля – нормативы!

- 150 тысяч квадратных метров — это большая площадь. Одновременно везде и сразу убраться просто невозможно, - признался Алёкин. - Но мы принимаем все возможные меры, чтобы ускорить процесс.

При этом не лучше ситуация возле магазинов и во дворах. Тут уже отвечает не ЦУГД. Но во Владимире исторически сложилось, что хозяева торговых точек и директора управляющих компаний в большинстве своем чихать хотели на безопасность горожан.

КОНКРЕТНО

По вопросам уборки улиц Владимира следует обращаться к диспетчеру Центра управления городскими дорогами по телефонам: 8 (4922) 47-90-94 (с 6.30 до 16.00), либо по круглосуточному номеру 8-960-721-49-49.

По вопросам уборки территорий многоквартирных домов следует сперва обратиться в свою управляющую компанию, но если это не даст результата, нужно звонить на горячую линию городского Управления ЖКХ по телефону 8 (4922) 53-26-30 (с 8.30 до 17.00).

Также в некоторых районах могут возникнуть проблемы с водоприёмными колодцами. В таких ситуациях следует обращаться на круглосуточный телефон диспетчерской «Владимирводоканала»: 8 (4922) 53-49-09.

Помимо указанных телефонов, всегда можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу Владимира по телефону «05».

Кроме того, владимирцы могут оставлять свои жалобы на специальном интернет-портале «Владимир — это мы» по адресу: http://мойвладимир.рф