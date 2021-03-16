Во Владимире подорожали овощи и отдых

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Увы, цены во Владимирской области продолжают расти. Причем буквально на все: продукты, товары, услуги… Индекс потребительских цен по Владимирской области в феврале 2021г. по сравнению с январем составил 100,8%. При этом продукты в среднем подорожали на 1,3%, непродовольственные товары – на 0,5%, услуги – на 0,4%.

Весной, в период авитаминоза, врачи советуют чаще включать в свой рацион свежие овощи, фрукты, зелень. Но для многих владимирцев это теперь непросто: именно овощи и фрукты подорожали за последний зимний месяц сильнее всего. Цены на виноград выросли на 20%, свежая зелень - на 15,9%, огурцы свежие – на 14,5%, морковь – на 13,5%. Также подорожали картошка, помидоры, репчатый лук, куры, как охлажденные, так и мороженные. Кстати, рост цен на овощи помимо сезонных колебаний может объясняться тем, что минувшим летом в регионе собрали меньше картофеля и овощей, чем в 2019 году: 87% и 99,5% соответственно.

Зато дешевле стали свежие грибы (на 8,1%) и апельсины (на 6,1%). Но продукты продолжают дорожать: как отмечают специалисты, в начале марта уже успели вырасти цены на всевозможное мясо, колбасы и сосиски, молочную продукцию, яйца, муку макароны.

Дорожают не только продукты, но и лекарства. Как отмечают во Владимирстате, более других подорожали сульфацетамид (на 5,2%) и аспирин отечественный (на 4,2%). Дороже стали электронный аппарат для измерения артериального давления - на 8,1%, газовое моторное топливо - на 6,4%, металлочерепица - на 6,3%. Также выросли цены на всю мебель и велосипеды для дошкольников. А в начале марта подорожали средства гигиены, зубная паста, зубные щетки, шампуни, хозяйственное мыло, часть обуви и одежды, ряд лекарств и сухой корм для домашних питомцев. Но есть и хорошая новость: дешевле стали плиты, микроволновки и фотоаппараты: на 4,4%, 4,3% и 3,5% соответственно.

Что касается услуг, то и здесь наметился рост. Больше всего подорожали путевки в Турцию – на 17,3%, проезд в купейном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования - на 12,5%, услуги такси - на 8,5%. Выросли цены на услуги по ремонту автомобиля и некоторые услуги стоматологов. Зато поход в кинотеатр обойдется дешевле – в целом цены на их услуги упали на 4,6%.