Владимирский гимнаст Александр Карцев стал абсолютным Чемпионом России

Александр Карцев.

Владимирские гимнасты с триумфом возвращаются в областную столицу из Пензы. Там с 10 по 14 марта проходил Чемпионат России по спортивной гимнастике, в котором приняли участие сильнейшие спортсмены страны.

10 марта владимирские гимнасты Александр Карцев, Сергей Кривунец, Алексей Ростов, Илья Кибартас и Кирилл Прокопьев одержали победу в командном первенстве в составе команды ЦФО и стали чемпионами России.

12 марта 19-летний Александр Карцев отличился уже сам, став абсолютным чемпионом России. В финале многоборья у мужчин он сумел обойти трехкратного чемпиона мира Артура Далалояна, который также представлял Владимирскую область на соревнованиях параллельным зачетом.

В последние дни соревнований Александр Карцев завоевал еще 4 медали: «золото» на перекладине, две серебряные медали в вольных упражнениях и на коне и «бронзу» на брусьях.

- Первое место в вольных упражнениях занял Артур. У нас с ним одинаковое исполнение, но у меня почти на балл была ниже база. Я немного ошибся, сделал повтор элемента, так как не попал в связку. Что касается упражнений на коне, то исполнение было уже лучше, но опять подвела база. Поэтому занял два вторых места, а не два первых, - рассказал спортсмен позднее в интервью Федерации спортивной гимнастики России.

Александр рассказал, что сегодня он равняется на гимнаста Никиту Нагорного, потому что в нем есть все, что нужно для чемпиона — мощь, красота. И если бы он приехал на Чемпионат России, конкуренция точно была бы выше. И, кто знает, может Александру не удалось бы проявить себя так ярко.

- Но я бы мог побороться с ним на перекладине и на коне, - смеется владимирский гимнаст.

Отличились на чемпионате России и другие гимнасты из Владимира. Алексей Ростов занял второе место и получил «серебро» за упражнения на перекладине. Артур Далалоян (Москва/Владимирская область) завоевал две золотые медали за вольные упражнения и опорный прыжок, занял второе место за упражнения на брусьях, Ангелина Мельникова (Воронеж/Владимирская область) взяла два «золота» в опорном прыжке и в вольных упражнениях и две «бронзы» в упражнениях на брусьях и за многоборье.

Достойные результаты также продемонстрировали Сергей Кривунец (шестое место в опорном прыжке), Кирилл Прокопьев (шестое место на вольных и шестое место на перекладине) и Илья Кибартас (седьмое место на коне).

Владимирская команда ярко проявила себя на чемпионате России. Фото предоставлено департаментом спорта Владимирской области.

Всего владимирские гимнасты завоевали 19 медалей: 11 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые.

- Владимирская школа спортивной гимнастики в очередной раз продемонстрировала свой высочайший уровень подготовки спортсменов. Наши гимнасты заслуженно получили путевки на Чемпионат Европы. Выступление на международной арене – это всегда большая ответственность, ведь спортсмены представляют не только Владимирскую область, но и страну. И сейчас наша основная задача – создать все условия для дальнейшей успешной подготовки владимирских гимнастов к Чемпионату Европы и Олимпийским играм, - отметил директор департамента физической культуры и спорта Владимирской области Алексей Сипач.