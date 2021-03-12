Владимирцы стали чаще страховать свою жизнь и реже оформлять ДМС

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Из-за коронавируса владимирцы стали реже оформлять страховки. К такому выводу пришли в Отделении Владимир Банка России, подведя итоги за 2020 год. За прошлый год владимирцы заключили около миллиона (991,5 тысяч) договоров страхования - это на 20% меньше, чем в 2019 году.

В целом за прошлый год на рынке страховых услуг Владимирской области больше стали оформлять полисы ОСАГО, а другие виды страхования просели. Всего в регионе оформили381,6 полисов ОСАГО - практически столько же было и в 2019 году. Правда, коронавирус повлиял и здесь: в условиях пандемии, когда работа офисов была ограничена, активнее стали развиваться электронные продажи, в том числе, электронных полисов ОСАГО.

Также больше владимирцев стали страховать свою жизнь – за год заключено более 25 тысяч договоров. Это связано не только с ответственностью владимирцев, но и с требованиями банков: при получении ипотеки страхование жизни позволяет взять кредит под меньший процент.

Резко вниз ушло страхование личного имущества, раньше занимавшее первое место. За год заключили 369,4 тысяч договоров - меньше, чем в 2019 году, на 37,3%. Заметно меньше владимирцы стали прибегать к личному страхованию и страхованию от несчастных случаев – и то, и другое упали в два раза, 114,4 тысячи договоров и 91,7 тысяч договоров. На треть меньше жителей региона заключили договора ДМС – всего 21,7 тысяч полисов за год.

Но на фоне спада объемов страхования прибыль страховщиков все равно выросла. По итогам года страховые компании Владимирской области получили более семи миллиардов рублей страховых премий. Это больше аналогичного периода 2019 года на 10%. Большая часть премий страховщикам поступила по договорам страхования жизни – 2,2 миллиарда рублей (рост на 36%), ОСАГО – 1,8 миллиарда рублей (снижение на 4%), страхования имущества – 1,7 миллиарда (снижение на 2%), личного страхования – 1,1 миллиарда рублей (рост на 22%).

А вот сами владимирцы выплаты по страховкам получали реже. Как объясняют во Владимирском отделении Банка России, это тоже связано с коронавирусом: из-за ограничений значительная часть жителей работала удаленно дома, страховые случаи наступали реже. За год страховые выплаты жителям региона составили 2,6 миллиардов рублей - на 7% меньше, чем в 2019 году. По ОСАГО выплаты сократились на 36%, до 843 миллионов рублей, по страхованию имущества – на 17%, до 533 миллионов рублей. А вот по полисам страхования жизни владимирцам как раз выплатили больше на 25% - всего миллиард рублей.

- В прошлом году ключевые агенты продаж — банки — активно предлагали гражданам вклады с инвестиционной составляющей, чтобы потенциальная доходность выглядела для клиентов более привлекательной. Вместо вклада владимирцам предлагали и накопительное страхование жизни. Однако такие инвестиции не застрахованы в системе страхования вкладов, а доходность по ним в большинстве случаев не гарантирована, — предупредил заместитель управляющего Отделением Владимир Банка России Александр Хлысталов.