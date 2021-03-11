Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 11 марта 2021: в регионе 40 тысяч человек сделали прививки от коронавируса

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Владимирской области число заболевших коронавирусом продолжает снижаться. На территории Владимирской области за прошедшие сутки 75 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией – на три меньше, чем 10 марта. 23 случая заболевших выявили во Владимире (это на четыре случая больше, чем за предыдущие сутки), 12 - в Муромском, 7 - в Суздальском, 6 - в Александровском, 5 - в Кольчугинском, 4 - в Гусь-Хрустальном, 4 - в Меленковском, 3 - в Ковровском, 3 - в Киржачском, 2 - в Петушинском, 2 - в Селивановском, 2 - в Камешковском, 1 – в городе Радужный и еще 1 в Юрьев-Польском районе.

Также за сутки в регионе четыре человека скончались от коронавируса, а всего за время пандемии в регионе от нового вируса умерло 927 человек. Кроме того, за сутки 86 человек выздоровело от коронавируса, а всего за несколько месяцев 25 742 владимирца.

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Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 28 543 случая заболевания, которые распределились так: 6433 случаев в областной столице, 3555 - в Гусь-Хрустальном, 3183 – в округе Муром, 2037 - в Ковровском, 1760 - в Александровском, 1667 - в Петушинском, 1277 - в Юрьев-Польском, 1198 - в Вязниковском, 1165 - в Кольчугинском, 1034 - в Суздальском, 928 - в Собинском, 695 - в Гороховецком, 787 - в Меленковском, 771 - в Киржачском, 643 - в Камешковском, 622 - в Селивановском, 431 - в Судогодском и 357 - в г. Радужном.

В регионе от коронавируса привилось уже более 40 тысяч жителей региона. В том числе второй этап иммунизации прошли 26 с лишним тысяч человек. Вакцинация проходит в плановом режиме. В нашу область, как и в другие регионы страны, иммунобиологические препараты поступают регулярно, но пока небольшими партиями. Вакцину распределяют между медицинскими организациями, после чего медработники приглашают людей на прививку. За период проведения прививочной кампании в регион поступило почти 56 тысяч доз вакцины «Спутник V». Напомним, запись на вакцинацию открыта на Едином портале госуслуг, на портале электронной регистратуры Владимирской области lk.miac33.ru и по Единому номеру 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции. Напомним, прививку от коронавируса делают бесплатно.