Владимирцы стали чаще обращаться в прокуратуру из-за долгов по зарплате

. Фото: Анастасия Осипова

Прокуратура Владимирской области подвела итоги работы с обращениями граждан в пандемийный год. За двенадцать месяцев прокуроры рассмотрели почти 41 тысячу обращений, каждое шестое из которых признали обоснованным.

Ожидаемо резко выросло количество жалоб по вопросам соблюдения трудовых прав жителей, многие из которых лишились работы или перестали регулярно получать зарплату. Количество жалоб увеличилось в два с лишним раза - с 321 до 738. Большинство из них касались как раз различных нарушений в сфере оплаты труда. В прокуратуре отмечают, что большинство жалоб оказались обоснованными - 64,1 %. Так Гусь-Хрустальная межрайонная прокуратура провела проверку по обращениям сотрудников АО «Армагус», которым предприятие задолжало в общей сложности более пяти с половиной миллионов рублей. По результатам проверки в конце ноября прошлого года межрайонным прокурором руководителю организации внесено представление, задолженность погашена, а юридическое лицо привлекли к административной ответственности. Также по материалам прокурорской проверки СУ СК России по области возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы».

Немного больше в прокуратуру стали обращаться и защищая интересы детей: таких обращений стало больше – 296 вместо 290. Помочь прокуратура смогла в 94 случаях. Например, добилась, что сироте предоставили жилье.

По-прежнему жители всех районов области жаловались на нарушение жилищных прав, но таких жалоб стало меньше: с 555 до 470, обоснованным признали каждое третье. Чаще всего жильцы жаловались, что их не переселяли вовремя из аварийного жилья, не обеспечивали жильем местных жителей, имеющих право улучшить свои жилищные условия во внеочередном порядке, и неудовлетворительное состояние жилых домов. Благодаря вмешательству прокуратуры поселковая администрация отремонтировала квартиру, предоставленную администрацией Новоалександровского поселения по договору социального найма и требующая капитального ремонта.

Как ни странно, немного меньше стали жаловаться на проблемы с ЖКХ: их число уменьшилось с 695 до 613, из них каждая 3-я удовлетворена. В том числе претензии у горожан были и к начислению квартплаты. В поселке Балакирево Александровского района управляющая компания дважды за год повысила плату за содержание жилья, нарушив закон. УК оштрафовали на 25 тысяч рублей, а жителям произвели перерасчет, вернув в общей сложности 4,4 миллиона рублей.

В целом больше всего жалоб рассмотрели по вопросам надзора за исполнением федерального законодательства (9086 - их стало больше на 10 % по сравнению с 2019 годом), на действия (бездействие) и решения дознавателя, органа дознания и следователя при принятии, регистрации и рассмотрении сообщения о преступлении (3596 их число снизилось на 10 %), надзора за следствием и дознанием (1425 – тоже меньше на 15,2 %), законности при исполнении уголовных наказаний (543 - меньше на 36,9 %), законности и обоснованности судебных постановлений по уголовным делам (358 - снижение на 1,4 %).

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

3620 нарушений закона выявила прокуратура, рассмотрев обращения владимирцев

673 заявлений направлено в суд

219 дел об административных правонарушениях возбуждено