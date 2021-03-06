Владимирские инспекторы ГИБДД вышли в «цветочный рейд»

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Традиционную поздравительную акцию в преддверии Международного женского дня провели «Авторадио» и газета «Комсомольская правда-Владимир» совместно с отделом ГИБДД УМВД России по городу Владимиру.

Днем 5 марта несколько экипажей ДПС прибыли на стоянку к гипермаркету «Глобус». Суровые инспекторы рассредоточились по периметру, и буквально через минуту первым взмахом жезла была остановлена «Рено» небесного цвета, за рулём которой сидела девушка.

Та смутилась и потянулась к документам, но полицейские неожиданно отказались их проверять.

- Хотим поздравить вас с праздником 8 марта и вручить вам презент! - заявил старший инспектор ОГИБДД по городу Владимиру Валерьян Шируков и протянул даме букет цветов.

Недоумение на лице водителя тут же сменилось улыбкой.

- Ездила в магазин за покупками, совсем не ожидала такого сюрприза, - засмеялась Наталья Баринова. - Всех женщин нашего города я поздравляю с праздником, желаю им здоровья, счастья, любви, цветов, хорошего настроения и солнышка в груди, чтобы они делили радость. А вам спасибо, почаще делайте такие добрые акции!

Юлия была очень рада подарку от ГИБДД. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

В этот момент соседний наряд остановил ещё одну машину под управлением представительницы прекрасной половины человечества. За рулём «Нивы Шевроле» оказалась симпатичная жительница Владимира Юлия. Обладательница внедорожника тоже встретила цветы с улыбкой и призналась, что ничего подобного от Госавтоинспекции не ожидала.

- Если честно, я думала, что опять какой-то рейд, и я не там проехала, - говорит Юлия. - Очень приятно удивлена, и другим женщинам тоже будет очень приятно. Сейчас они узнают о том, что инспекторы дарят цветы, и все выйдут на дорогу.

А некоторые дамы приехали в магазин с подругами. Тогда полицейские бежали к остановленным автомобилям сразу с двумя комплектами подарков, в которые, кроме цветов, входили сладкие наборы, канцелярские принадлежности и многое другое. Одними из «попавшихся» оказались Яна Басова и её «штурман» Екатерина Николаева. Девушки рассказали, что на работе собрались отмечать праздник, и приехали купить суши. А теперь вернутся ещё и с цветами. На вопрос, как хотели бы отмечать женский праздник, девушки говорят просто:

- На 8 марта нужно, чтобы муж принёс утром в постель цветы с завтраком и весь день носил на руках.

Акция эта уже традиционная, но она впервые проходила у "Глобуса". Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Когда наступил маленький перерыв, Валерьян Шируков рассказал, почему для «цветочного рейда» в этом году ГИБДД выбрала именно стоянку у «Глобуса», а также раскрыл секрет, куда поехали другие экипажи с букетами.

- Эта акция проводится уже много лет, и обычно мы выезжаем в центральную часть Владимира. Многие к этому привыкли, поэтому в этом году поменяли концепцию. А другие экипажи дарят цветы у Золотых ворот. Вообще же места выбираем так, чтобы остановка транспортного средства была безопасной, не создавала помех, а женщины могли бы выйти с подаренными цветами и сделать фотографию, - объяснил Валерьян Шируков.

Всего в этот день удалось поздравить около сотни представительниц прекрасного пола из числа водителей. Подобные акции обязательно повторятся и на следующий год.