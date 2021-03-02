Во Владимире три лучшие школы получат по 500 тысяч рублей

. Фото: Антон ТУШИН

Конкурс на звание «Лучшей школы города Владимира» проводится уже много лет. В последние годы это не только почетный титул, но и весьма серьезные деньги. В 2021 году, к примеру, призовой фонд составляет полтора миллиона рублей. Его разделят поровну три победителя.

Тут важно уточнить, что до 2018 года главными критериями при отборе лучших школ считались такие, как количество баллов учащихся на ЕГЭ, результативность участия в конкурсах, кадровая политика учреждений и многое другое, что определяло место школы в общероссийском рейтинге средних образовательных учреждений.

- Теперь же в администрации города решили чуть изменить правила, иначе бы у нас постоянно побеждали одни и те же школы, - рассказали в мэрии. – Теперь помимо прежних критериев, которые, конечно же, так же учитываются, добавилось еще несколько. В том числе у нас есть очный тур, в рамках которого директоры отобранных школ представляют проект, на что они потратят 500 тысяч рублей гранта.

Мэрия выделила три таких гранта. Претендуют же на него восемь школ - №№14, 23, 24, 28, 29, 38, 43, 48.

25 февраля в актовом зале управления образования они как раз провели презентацию проекта. Практически все директора собираются направить деньги в случае победы на развитие дополнительного образования или инфраструктуры школ.

В школе №29 директор Екатерина Плышевская хочет 500 тысяч направить на современное оборудование для ресурсного центра, созданного в ноябре 2019 года. Сама Екатерина Плышевская, как кандидат наук и опытный педагог, в тандеме с самым именитым биологом Владимирского края (победителем городского и областного конкурса «Педагог года») Артемом Мишулиным преподают биологию нацеленным на глубокие знания детям. С ноября 2019 года прошло 12 занятий, обучились более 100 человек. Для того, чтобы занятия стали еще более интересными школа планирует закупить оборудование для кабинетов химии и биологии, лабораторное оборудования для экспериментальной деятельности учеников.

Проект, предоставленный руководством школы №24. Фото предоставлено управлением образования.

А вот школы №24 и №48 сконцентрировались на спорте. Так, в 24-й школе собираются, как следует, переделать свой спортивный зал. Идея школы превратить 275 метров спортзала в образовательное пространство. Грант позволит создать полосу препятствий, скалодром, приспособить помещение для занятий разными видами спорта, в первую очередь, футболом.

Лучших, в итоге, должны выбрать во второй трети марта. Так что ждать осталось не долго. Победители будут определяться в трех категориях:

- лицеи, гимназии, школы численностью свыше 1000 учащихся;

- школы с численностью 500-1000 учащихся;

- школы с численностью до 500 учащихся.

Напомним, в 2020 году победителями городского конкурса «Лучшие школы города Владимира» стали школы №36 (I группа), №19 (II группа), №22 (III группа).