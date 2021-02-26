Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 26 февраля 2021: коронавирусом в регионе болеют 97 детей

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во Владимирской области число заболевших коронавирусом продолжает снижаться. За прошедшие сутки 26 февраля лабораторно подтверждено 128 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией: 38 во Владимире, 16 - в Гусь-Хрустальном, 13 - в Муромском, 10 - в Александровском, 9 - в Ковровском, 6 - в Меленковском, 6 - в Киржачском, 5 - в Петушинском, 5 - в Юрьев-Польском, 4 - в Селивановском, 4 - в Камешковском, 3 - в Собинском, 2 - в Судогодском, 2 - в Кольчугинском, 1 - в Вязниковском, 3 - в Суздальском, 1 - в Радужном. Также за сутки семь человек скончалось от коронавируса, а 125 выздоровело. Всего за время пандемии скончалось от коронавируса 858, а выздоровело - 24 163 человека.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 27 166 случаев заболевания, распределившихся следующим образом: 6048 во Владимире, 3401 в Гусь-Хрустальном, 2977 в округе Муром, 1967 в Ковровском, 1689 в Александровском, 1615 в Петушинском, 1234 в Юрьев-Польском, 1187 в Вязниковском, 1075 в Кольчугинском, 978 в Суздальском, 900 в Собинском, 695 в Гороховецком, 718 в Меленковском, 716 в Киржачском, 614 в Камешковском, 595 в Селивановском, 409 в Судогодском, 348 в Радужном.

Как отмечают в областном департаменте образования, заболеваемость школьников в регионе пошла на спад. Снизилось число детей, болеющих коронавирусом: если перед каникулами таких было 132, то сейчас – 97. Карантин по коронавирусу объявлен в 13 муниципалитетах, но точечно – в отдельных классах. Пока лидером по числу закрытых на карантин классов остается Гусь-Хрустальный. Также пошла на спад и вспышка ОРВИ, которую диагностировали среди учеников на прошлой неделе.

- Что касается заболеваемости ОРВИ, то с прошлой недели ситуация нормализовалась. Сегодня мы говорим о том, что по причине ОРВИ закрыты отдельные группы в четырех дошкольных образовательных организациях. Перед праздниками таких было аж 22. Камешковский, Кольчугинский, Юрьев-Польский и Суздальский районы дали нам по одной группе, по одному детскому саду, - рассказала директор департамента образования администрации Владимирской области Ольга Беляева.

Педагоги тоже болеют, но с ними ситуация стабильная: по области болеют 38 педагогов, в целом число заболевших учителей уже давно не превышает сорока человек. Чиновники не исключают, что в этом заслуга прививок – их уже сделали около 1900 педагогов.

Несмотря на общую стабилизацию обстановки с коронавирусом, специалисты считают, что расслабляться пока рано.

- Безусловно, цифры снижаются. Но люди продолжают инфицироваться ежедневно. Кроме того ,февраль-март – всплеск респираторных заболеваний в нашем регионе, а иммунитет сейчас снижен. И тяжелее всего люди болеют в начале и в конце пандемии. Давайте еще немного потерпим. Но чем быстрее мы вакцинируемся, тем быстрее вернемся к обычной жизни, - отметила официальный представитель управления Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова.