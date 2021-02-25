Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 25 февраля 2021: во Владимире в двух магазинах не соблюдали масочный режим

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 130 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, которые распределились так: 37 сл. в г. Владимире, 16 сл. в Муромском, 15 сл. в Гусь-Хрустальном, 9 сл. в Александровском, 9 сл. в Кольчугинском, 8 сл. в Ковровском, 8 сл. в Петушинском, 5 сл. в Меленковском, 4 сл. в Киржачском, 4 сл. в Киржачском, 3 сл. в Собинском, 3 сл. в Судогодском, 3 сл. в Вязниковском, 3 сл. в Суздальском, 3 сл. в Селивановском, 2 сл. в Юрьев-Польском, 1 сл. в Камешковском, 1 сл. в Радужном. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 27 038 случаев заболевания, большая часть из которых - 6010 - во Владимире, еще 3385 сл. в Гусь-Хрустальном, 2964 сл. о. Муром, 1958 сл. в Ковровском, 1679 сл. в Александровском, 1610 сл. в Петушинском, 1229 сл. в Юрьев-Польском, 1186 сл. в Вязниковском, 1073 сл. в Кольчугинском, 975 сл. в Суздальском, 897 сл. в Собинском, 695 сл. в Гороховецком, 712 сл. в Меленковском, 710 сл. в Киржачском, 610 сл. в Камешковском, 591 сл. в Селивановском, 407 сл. в Судогодском, 347 сл. в г. Радужном.

Также за сутки 126 человек выздоровело от коронавируса, а семь - умерло. Всего за время пандемии новый вирус унес жизни 851 владимирца, а справились с болезнью 24038 жителей региона.

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Хотя, как уверяют власти, ситуация с коронавирусом остается стабильной и число заболевших снижается, а в областной столице уже привит каждый сотый горожанин (вакцинацию прошли более двенадцати тысяч владимирцев), отменять масочный режим пока не спешат. Напомним, носить СИЗы обязательно во всех общественных местах и в транспорте. А чтобы горожане не забывали об этом. Городская администрация ежедневно проводит рейды, проверяя как автобусы с троллейбусами, так и рынки, магазины, торговые центры. В большинстве случаев обходится без протоколов: игнорирующих маски вежливо просят их надеть, ведь, как неоднократно подчеркивали чиновники, их главная задача – профилактика. С 17 по 23 февраля сотрудники мэрии вместе с полицией провели мониторинг 63 городских предприятий. Нарушения были выявлены на семи объектах, в том числе в двух магазинах не соблюдался «масочный» режим. В магазине «Спар» на проспекте Ленина один из покупателей находился без маски, полицейский взял у него объяснения для составления протокола по статье 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»). Теперь ему грозит до тридцати тысяч штрафа. А в магазине «Фасоль» на улице Солнечная без маски работал продавец магазина. Тут обошлось без штрафа: как сообщают в мэрии, с персоналом провели разъяснительную работу.

Всего за начало этого года сотрудники управления экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг мэрии обследовали 555 предприятий потребительского рынка, при этом на 128 нашли нарушения.