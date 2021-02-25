Зима – традиционное время планирования отпуска. Владимирцы активно изучают сайты, ищут выгодные цены билетов… В погоне за желанием сэкономить легко стать жертвой мошенников. Почему? Специалисты Отделения Владимир Банка России объясняют: кибермошенники тоже не теряют времени, расставляя для людей, планирующих отдых, ловушки в интернете. Аферисты заманивают пользователей через социальные сети, копируют сайты авиакомпаний и известных турфирм и предлагают заплатить за перелет с помощью электронного кошелька или прямого перевода на карту. Их основная цель - завладеть данными платежных карт и получить деньги. Поскольку такие операции проходят мгновенно, то отозвать их, а значит, вернуть деньги, невозможно. Полицией регулярно блокируются десятки фейковых ресурсов по продаже авиабилетов, но на их месте сразу появляются новые.По мнению экспертов банка, обман туристов может стать самым популярным мошенничеством в этом году, когда поле пандемии вновь открывают границы и перелеты и люди ,соскучившиеся по морям и новым странам, рвутся в путешествия. Слишком дешевые билеты на популярные курорты и «эксклюзивные» рейсы повод насторожиться. Проверьте, есть ли такие же выгодные билеты или рейсы на других сайтах. Если нет – это один из признаков деятельности мошенников.- Если вы собираетесь купить билет или путевку в интернете, тщательно проверьте сайт авиакомпании или турфирмы. Внимательно изучите адресную строку браузера, проверьте защищенное соединение - буквы https в начале адресной строки и значок закрытого замка. Преступники создают липовые онлайн-ресурсы с простой целью — собрать конфиденциальные данные. Ведь банки не компенсируют потери, если человек сам перевел деньги преступникам или ввел на фишинговом сайте полные реквизиты карты, пароли и коды из банковских уведомлений, - предупредил эксперт Отделения Владимир Банка России Евгений Гаврилюк.Кстати, ранее специалисты Владимирского отделения Банка России предупреждали об еще одной новой схеме мошенничества: позвонив, они представляются сотрудниками полиции и сообщают о возбуждении уголовного дела против клиента по заявлению Центробанка. При этом обращаются оп имени-отчеству, называют банк, карта которого есть у клиента… Испуганный человек нередко называет все коды и пароли, забыв об осторожности. А в итоге теряют крупные суммы. В прошлом году жительница Петушинского района из-за телефонных кибермошенников потеряла два миллиона, хранившихся на карте. Женщина пыталась вернуть деньги через суд, но не смогла: ей отказали ,ведь она сама сообщила звонившим пароли. Отделение Владимир Банка России напоминает, что никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать по телефону незнакомым людям персональные данные или данные платежной карты, под каким бы предлогом их ни пытались узнать и кем бы ни представлялся собеседник.А В ЭТО ВРЕМЯВ Коврове появились лже-пожарныеКовровские пожарные предостерегают: по городу ходят мошенники, представляются сотрудниками пожарной охраны, ВДПО, госпожнадзора, и заставляют покупать разные пожарные извещатели, таблетки для тушения пожара, разные другие приборы, за бешеные деньги. Например, продавали таблетку для тушения, которую устанавливают в щитовых и серверных за 10 000 рублей, а в магазине она стоит около пятисот рублей. Запомните: если к вам пришли и представились сотрудниками пожарной охраны или МЧС и предлагают вам что-то купить или хотят предоставить какую-то платную услугу – это мошенники. Сразу звоните по телефону 102, 02 или 2-13-51 и вызывайте полицию. Пожарные и МЧС ничего не продают.