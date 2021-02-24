Коронавирус и школы: чаще всего вирус встречается в Гусь-Хрустальном районе

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На еженедельном брифинге, посвященном коронавирусу, директор департамента Ольга Беляева рассказала, что в системе образования уменьшается число заболевших коронавирусом школьников и педагогов. По данным на 19 февраля на больничном по COVID-19 находятся 104 ученика и 35 педагогов. За прошедшую неделю количество заболевших снизилось на 28 и 4 человека соответственно.

- Можно говорить пусть и о зыбкой, но тенденции к тому, что ситуация улучшается, - сказала Ольга Беляева.

При этом в ближайшее время ситуация вряд ли станет хуже, так как в 101 школе начались плановые каникулы. Они объявлены в 43 школах города Владимира, в 19 – Вязниковского района, в 18 – Петушинского района, в 14 – Юрьев-Польского района, в 3 – Коврова, в 2 – Камешковского района и в 2 – города Радужного.

. Фото: Администрация Владимирской области

Полностью закрытых на карантин школ в регионе нет. В то же время точечные карантинные мероприятия введены в отдельных классах 16 школ. Что интересно, восемь из них приходится на город Гусь-Хрустальный, еще две школы - на Гусь-Хрустальный район.

Не очень хорошо смотрится город стеклодувов и на уровне детских садов. Из частично закрытых на карантин по коронавирусной инфекции 9 дошкольных образовательных организаций четыре опять же приходятся на город Гусь-Хрустальный. Полностью закрыт на карантин по коронавирусу детский сад №22 в селе Денятино Меленковского района.

При этом возросла заболеваемость ОРВИ среди дошкольников. Частично закрыты на карантин по ОРВИ 18 детсадов. Вот тут про Гусь-Хрустальный сказать нечего, так как все карантинные группы равномерно распределились по области.

Что касается вузов и колледжей, недавно вернувшихся к очному обучению, то в департаменте образования не видят всплеска заболеваемости. Было зарегистрировано лишь несколько случаев коронавируса, но они были точечными.

КОНКРЕТНО

Сокращение числа заболевших педагогов связано, прежде всего, с наличием у значительного числа преподавателей школ иммунитета, а кроме того с проводимой массовой вакцинацией. Уже 1856 педагогических работников сделали прививку от коронавируса. Больше всего педагогов вакцинировано в Гороховецком, Гусь-Хрустальном, Киржачском и Кольчугинском районах.