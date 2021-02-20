Во Владимирской области чаще всего нарушают процедуру тестирования педиатры

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Последняя неделя радовала всех тех, кто так сильно ждет возвращения к «былым временам». «Столбик термометра» заболеваемости во Владимирской области постепенно опускался и утром 19 февраля достиг отметки в 135 заболевших за сутки. Однако в департаменте здравоохранения считают, что снимать многие ограничения еще пока рано.

- Я просила представителей Роспотребнадзора пока не ослаблять карантинные мероприятия, - сказала Елена Утемова, директор департамента здравоохранения. – Во-первых, не настолько улучшилась ситуация, а, во-вторых, появление новых штаммов в мире тоже не дает повода для снятия ограничений.

Тем не менее, совсем уж от послаблений в «белом доме» не отказываются. Просто касаются они, в основном, системы здравоохранения. Про то, что с 1 марта к нормальной жизни возвращаются хирургический корпус ОКБ и Камешковская райбольница, мы уже писали. Теперь же к уменьшению числа ковидных коек планируют подводить городскую больницу №2 во Владимире, где оставят лишь детское ковидное отделение на 45 мест (оно располагается в отдельном здании), а также несколько больниц в Коврове и больница №1 в Муроме.

А вот количество лабораторий, тестирующих на коронавирус, в регионе снижать не собираются. Да и число делаемых тестов в сутки этому не способствует. Вот 19 февраля в лабораториях региона сделали 2613 исследований. Причем, по уверениям Елены Утемовой, в области почти нет проблемы с тем, что врачи не предлагают или отказываются делать тест на коронавирус.

- В итоге, процедуру тестирования в данный момент чаще всего нарушают только представители педиатрической службы, - заявила она. – Именно детские врачи то ли забывают, то ли сознательно не предлагают делать мазки детям, даже если есть все симптомы коронавируса в виде насморка, кашля и высокой температуры. Пришлось даже привлечь к дисциплинарной ответственности ряд главврачей в регионе.

Также власти надеются, что больше не будет проблем с поставкой вакцины от коронавируса, как было в начале этой недели, когда в ряде районов области жаловались, что прививки «Спутник V» нет вообще. Кстати, 21 февраля в область должна поступить еще одна партия препарата. Всего обещают 8 тысяч доз вакцины. По больницам их будут развозить уже 24 февраля. При этом в «белом доме» напомнили, что вакцинацию не обязательно проходить по месту жительства. Можно записаться в любое из учреждений, где есть пункт для вакцинации. Главное, оставьте свой номер телефона для связи.

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

На брифинге, посвященном коронавирусу, коснулись вопроса детского инфекционного отделения в городской владимирской больнице №2 на улице Токарева, где прокуратура требует закрыть его по решению суда. Елена Утемова объяснила, что история эта тянется с 2013 года, когда в суде было принято решение о закрытии того инфекционного отделения, где лежат дети со всеми инфекциями, кроме коронавируса. Мотивация была такой – оно не соответствует СанПиНам. Подразумевалось, что оно должно располагаться в отдельном здании с отдельным входом.

- Исполнить судебное решение мы сейчас физически не можем, - сказала она. – Поэтому мы обратились к губернатору, чтобы он отложил реализацию этого решения до момента, когда новый корпус был бы построен. Потому что дети болеют не только коронавирусом, но и другими инфекциями, а других больниц у нас в городе нет.