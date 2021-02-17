Приезжий мошенник выманил у девушки из Владимира полмиллиона на якобы больного ребенка

. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Сразу несколько жителей Владимирской области стали жертвой мошенника из Челябинска. Мужчина, до этого с законом не конфликтовавший, раздобыл поддельный паспорт и в сентябре 2017 года, переехав во Владимир, стал выдавать себя за некоего Коршунова С.В.. Под такой личиной он сумел обаять местную жительницу. У пары сложились близкие отношения, и когда мужчина рассказал ей о больном ребенке знакомого, которому якобы требуются крупные суммы на лечения, девушка поверила. И согласилась дать денег своему приятелю для помощи детке, тем более что он обещал все вернуть. В итоге женщина лишилась 530 тысяч рублей, возвращать ей которые никто естественно не стал. А как позднее выяснили следствие и суд, никакого страдающего ребенка вовсе не было.

Однако предприимчивый мужчина на этом не остановился. В апреле 2018 года он, все также выдавая себя за другого человека, продал мужчине смарт-часы, а затем уговорил его купить и другую технику - планшет Apple iPad Air 2 и игровую приставку Sony Playstation 4 Pro. Отдать их продавец обещал сразу, как получит деньги. Но получив перечисленные ему 21 тысячу рублей, просто исчез.

Вновь заработать с помощью мошенничества он решил уже в сентябре 2019 года. Узнав, что его знакомая собирается покупать автомобиль, предложил ей помочь приобрести BMW ХЗ по цене ниже рыночной. Поверившая ему женщина, знавшая его, как Коршунова, передала ему 650 тысяч рублей. Естественно, ни иномарку, ни денег она не получила.

Фрунзенский районный суд признал челябинца виновным в трех мошенничествах, два из которых – в крупном размере, а третье – с причинением значительного ущерба. Учитывая его раскаянье, помощь следствию и печальное состояние здоровья его матери, за все три случая он получил четыре года колонии общего режима. Кроме того, ему предстоит вернуть деньги всем обманутым владимирцам. Но вынесенный приговор не устроил ни одну из сторон. И прокурор, и защитник обжаловали его, в начале марта их жалобы рассмотрит областной суд.