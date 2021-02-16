Успенский собор в последний месяц по ночам и не разглядишь. Один из старейших русских храмов, находящийся в самом сердце Владимира, погрузился в темноту. А все потому, что подсветка собора пришла в негодность и теперь нуждается в обновлении.- Там была старая подсветка, она постепенно перегорала, все обветшало. И вы видели, что елка сверкала, а сам собор стоял темный. Я думаю, что это наша главная святыня, и мы найдем средства, чтобы ее восстановить. Самое главное, чтобы город, область, музей и епархия договорились. А то Светлана Мельникова собирала людей, но не все заинтересованные лица пришли, - рассказал митрополит Владимирский и Суздальский Тихон.Проблема с подсветкой возникла явно от того, что у комплекса Успенского собора нет единого хозяина. Так, здание самого собора принадлежит Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику, а колокольня и Георгиевский придел относится к Епархии. При этом сломавшаяся система подсветки находится, по словам представителей музея в ведении городской администрации.- Подсветка, которая была сделана ранее, находится на балансе города. Музей-заповедник может предпринимать какие-то действия только на своих объектах или сетях. Примером тому является подсветка «Палат» и «Старого Владимира», - рассказал Николай Полидовец, пресс-секретарь ВСМЗ. – Проблема есть, и для ее решения необходимо объединить усилия всех сторон, как и сказал митрополит Владимирский и Суздальский Тихон.А вот в мэрии весьма удивились тому, что их пытаются сделать ответственными за здание, к которому они не имеют никакого отношения.- Администрация города Владимира в лице МКУ \\"Благоустройства\\", которое отвечает за уличное освещение в областном центре, на баланс взяло лишь подсветку на Соборной площади и в парке Липки, - сказал официальный представитель администрации города Александр Карпилович. - А вот за подсветку на Успенском соборе отвечаем точно не мы. Поэтому и проводить замену сломавшегося электрооборудования точно не можем.В итоге, получается, что \\"у семи нянек дитя без глазу\\". А Успенский собор по ночам так и пребывает в темноте.Напомним, Успенский собор - свидетель важнейших исторических событий, великокняжеский некрополь, хранилище уникальных древних росписей. Единственный документально подтвержденный и точно датированный памятник, сохранивший фрески прославленного иконописца Андрея Рублева. Уникальный памятник древнерусской истории и искусства включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.А В ЭТО ВРЕМЯВ Худграф переедет библиотекаМитрополит Владимирский и Суздальский Тихон рассказал о том, как епархия будет использовать бывшее здание худграфа, которое было передано РПЦ осенью прошлого года.- Мы планируем разместить там библиотеку или отдел по работе с молодежью и детьми. Практически все наши епархиальные отделы, отделы по работе с молодежью, с военнослужащими, отдел образования не имеют своих помещений, и поэтому мы после небольшого ремонта будем использовать для наших отделов, — сообщил митрополит Владимирский и Суздальский Тихон.