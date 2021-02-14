Владимирцам расскажут, как правильно дышать при бронхиальной астме

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По данным областного департамента здравоохранения, во Владимирской области неуклонно растёт количество астматиков и людей с ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких). Только за шесть месяцев 2020 года диагноз ХОБЛ поставлен 3708 пациентам, а диагноз бронхиальная астма – 1554 человекам. При этом всего во Владимире на медицинском учёте состоят более 8 тысяч пациентов с астмой и более 11,5 тысяч – с ХОБЛ.

- Но очень часто люди плохо осведомлены о своих болезнях, - говорит руководитель некоммерческой организации «Про здоровье» Татьяна Кузьмина. – Сегодня больной остается один на один со своим заболеванием. Врачи в медицинских учреждениях не имеют физической возможности заниматься просветительской работой. А ведь по данным Европейского (ERS) и Российского Респираторного Общества, ошибки в использовании дозированных порошковых ингаляторов составляют 52%, аэрозольных - 76%!

В итоге, в «Про здоровье» совместно с главным внештатным пульмоноголом Владимирской области Игорем Петряковым решили организовать проект «Легкое дыхание», направленный как раз на обучение больных астмой и ХОБЛ владимирцев азам техники дыхания и правилам работы с ингаляторами.

Какое-то время назад в области работала «Школа пациента с бронхиальной астмой». Это были лекции на базе поликлиники при городской больнице №4 на улице Каманина, 25. Теперь эти занятия продолжены. С начала февраля прошло уже два занятия. Осталось еще четыре. Ведут лекции высококвалифицированные врачи. Все занятия абсолютно бесплатны.

Записаться на занятия по проекту «Лёгкое дыхание» можно по телефонам 8(903)645-04-86 (Игорь Валерьевич Петряков), 8(904)251-84-82 (Татьяна Фёдоровна Кузьмина, директор АНО «Про здоровье»).

КОНКРЕТНО

Расписание занятий:

17.02.2021 - практическое занятие по дыхательной гимнастике, врач лечебной физкультуры Анкундинов Алексей Николаевич (дата может корректироваться);

18.02.2021 - семинар "Ингаляторы и пикфлоуметры". Практическое занятие по приобретению навыков самоконтроля и пользования ингаляторами и пикфлоуметрами", лектор Петряков И.В.

24.02.2021 - лекция "Психосоматика и бронхиальная астма". Практическое занятие методом арт-терапии. Лектор и арт-терапевт Юлия Кабицина (дата может корректироваться);

25.02.21 - семинар "Аллергия как триггер бронхиальной астмы".