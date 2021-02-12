Областная клиническая больница начнет принимать пациентов в марте

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Во Владимирской области в госпиталях для больных коронавирусом находится 883 пациента, общее число коек — 1488. Эти цифры говорят о том, что ситуация становится стабильной, а значит количество мест в инфекционных госпиталях можно продолжать сокращать.

Оставить койки в каждом районе

- С 15 февраля в обычном режиме начнет работать областной госпиталь ветеранов войн в Камешковском районе и основное здание Камешковской ЦРБ. Прекращена работа ковидного отделения в Струнино, где был стационар для среднетяжелых пациентов, но сейчас мы можем оказать помощь пациентам в условиях стационара в Карабаново, - рассказал Елена Утемова, директор департамента здравоохранения.

Кроме того, закрыли госпиталь в Радужном. Его вернули к терапевтической и неврологической специализации. Поскольку количества терапевтических коек во Владимире сейчас не хватает, больница временно будет принимать не только местных пациентов, но и владимирских.

К привычному режиму работы совсем скоро вернется Областная клиническая больница. Сейчас там находится 90 больных. Но власти надеются, что к 1 марта оттуда выпишут последнего пациента и после «помывки» ОКБ вернется в строй. Этого с нетерпением ждут люди, которым нужна плановая операция.

- По остальным стационарам будем двигаться поэтапно. Мы не принимаем поспешных решений, потому что возобновлена учеба в средних и высших учебных заведениях. Будем наблюдать эпидемическую ситуацию в течение двух недель. И если у нас все будет складываться благополучно, будем сокращать число ковидных коек. Но при этом оставим их в каждом районе для удобства пациентов и их родственников, - подчеркнула Елена Утемова.

На реабилитацию — в «Решму»

Однако после выписки из больницы не все пациенты готовы сразу приступить к работе. Некоторым требуется долечивание и даже реабилитация. Где же жители смогут получить помощь?

- Если пациенту с крайне тяжелым течением ковида требуется сопроводительная кислородотерапия, то после выписки его отправят на долечивание в пульмонологическое отделение ОКБ, которое начало работать неделю назад, - объяснила глава облздрава.

Если же после выписки у пациента сохраняется постковидный синдром, и он продолжает лечение дома, но за 20 дней улучшения так и не наступает, то врач должен направить его в федеральный центр «Решма».

- Пациент сможет пройти реабилитацию как в Ивановской области, так и в отделении центра на базе больницы в Радужном, которое открылось 10 февраля, - подчеркнула Елена Утемова.