Дело врача: во Владимире на 4 года осудили бывшего руководителя ОКБ

Любовь Быкова (справа) и ее адвокат. Фото: Валерия ПРОНИНА

Сторона защиты просила условный срок, прокурор — лишения свободы на 6 лет. В итоге бывшего главврача Областной клинической больницы Любовь Быкову осудили на 4 года колонии общего режима. Сначала медработника обвиняли по двум статьям - «Получение взяток в крупном размере» и «Злоупотребление должностными полномочиями». Наказание Любовь Быкова получила только по первой статье. Уголовное дело рассматривалось в Октябрьском районном суде.

Учитывая, что с ноября 2019 года по конец июля 2020-го Любовь Быкова была под стражей в СИЗО, а позже находилась под домашним арестом, часть срока будет списана. В колонии общего режима Быкова пробудет меньше трех лет.

Напомним, что в 2018 году Любовь Быкова позволила конкретной коммерческой компании выиграть электронный аукцион на поставку компьютерного томографа за 72 миллиона рублей. Его закупка проводилась на бюджетные деньги в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Пытаясь устранить конкурентов и завысить рыночную стоимость томографа, представители организации, которым Любовь Быкова обеспечила победу, дали ей взятку в размере 950 тысяч рублей. Как позже установят в ходе судебной экспертизы, данный томограф с аналогичными характеристиками, но у других производителей был дешевле на 4 миллиона. Эту разницу сторона обвинения оценила в сумму ущерба бюджету Владимирской области. Вторую взятку Быкова взяла в июле 2019 года. Та же коммерческая фирма заплатила ей 500 тысяч рублей уже на поставку электрокардиостимуляторов.

Судья Владимир Зябликов зачитывал подробности эпизодов дела. Фото: Валерия ПРОНИНА

Судья в итоге посчитал, что обвинение в злоупотреблении полномочий не имеет достаточных доказательств.

- Действий, которые позволили бы квалифицировать ее деяния по части 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», Быкова не совершала. Статья является излишней и подлежит исключению из обвинения, - отметил судья Владимир Зябликов.

Любовь Быкова признала свою вину только в ходе следствия. Активное способствование раскрытию преступления стало смягчающим обстоятельством.

Любовь Быкову взяли под стражу прямо в зале суда. Фото: Валерия ПРОНИНА

- Кроме реального срока, бывший главный врач должен выплатить штраф в размере двух миллионов рублей и еще плюс 1 миллион 450 тысяч, что является конфискацией взятки. Также Любови Быковой запрещено занимать определенные должности в медучреждениях на срок 3 года. Материалы уголовного дела тех, кто давал взятки, выделены в отдельное производство. Идет расследование, - подчеркнула государственный обвинитель Надежда Марихова.

И адвокат, и прокурор могут еще обжаловать приговор. Любовь Быкова и ее защитник Ирина Семенова отказались от комментариев. Обвиняемую взяли под стражу в зале суда.