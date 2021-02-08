Владимир
Еще
Радио
Владимир
Еще
Радио
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Дело врача: во Владимире на 4 года осудили бывшего руководителя ОКБ

Любовь Быкова, которая брала взятки, должна выплатить штраф и компенсацию в общей сумме 3 миллиона 450 тысяч рублей
Валерия ПРОНИНАВалерия ПРОНИНА
КомментироватьОставить комментарий
Любовь Быкова (справа) и ее адвокат.

Любовь Быкова (справа) и ее адвокат.

Фото: Валерия ПРОНИНА

Сторона защиты просила условный срок, прокурор — лишения свободы на 6 лет. В итоге бывшего главврача Областной клинической больницы Любовь Быкову осудили на 4 года колонии общего режима. Сначала медработника обвиняли по двум статьям - «Получение взяток в крупном размере» и «Злоупотребление должностными полномочиями». Наказание Любовь Быкова получила только по первой статье. Уголовное дело рассматривалось в Октябрьском районном суде.

Учитывая, что с ноября 2019 года по конец июля 2020-го Любовь Быкова была под стражей в СИЗО, а позже находилась под домашним арестом, часть срока будет списана. В колонии общего режима Быкова пробудет меньше трех лет.

Напомним, что в 2018 году Любовь Быкова позволила конкретной коммерческой компании выиграть электронный аукцион на поставку компьютерного томографа за 72 миллиона рублей. Его закупка проводилась на бюджетные деньги в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Пытаясь устранить конкурентов и завысить рыночную стоимость томографа, представители организации, которым Любовь Быкова обеспечила победу, дали ей взятку в размере 950 тысяч рублей. Как позже установят в ходе судебной экспертизы, данный томограф с аналогичными характеристиками, но у других производителей был дешевле на 4 миллиона. Эту разницу сторона обвинения оценила в сумму ущерба бюджету Владимирской области. Вторую взятку Быкова взяла в июле 2019 года. Та же коммерческая фирма заплатила ей 500 тысяч рублей уже на поставку электрокардиостимуляторов.

Судья Владимир Зябликов зачитывал подробности эпизодов дела.

Судья Владимир Зябликов зачитывал подробности эпизодов дела.

Фото: Валерия ПРОНИНА

Судья в итоге посчитал, что обвинение в злоупотреблении полномочий не имеет достаточных доказательств.

- Действий, которые позволили бы квалифицировать ее деяния по части 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», Быкова не совершала. Статья является излишней и подлежит исключению из обвинения, - отметил судья Владимир Зябликов.

Любовь Быкова признала свою вину только в ходе следствия. Активное способствование раскрытию преступления стало смягчающим обстоятельством.

Любовь Быкову взяли под стражу прямо в зале суда.

Любовь Быкову взяли под стражу прямо в зале суда.

Фото: Валерия ПРОНИНА

- Кроме реального срока, бывший главный врач должен выплатить штраф в размере двух миллионов рублей и еще плюс 1 миллион 450 тысяч, что является конфискацией взятки. Также Любови Быковой запрещено занимать определенные должности в медучреждениях на срок 3 года. Материалы уголовного дела тех, кто давал взятки, выделены в отдельное производство. Идет расследование, - подчеркнула государственный обвинитель Надежда Марихова.

И адвокат, и прокурор могут еще обжаловать приговор. Любовь Быкова и ее защитник Ирина Семенова отказались от комментариев. Обвиняемую взяли под стражу в зале суда.

Интересное