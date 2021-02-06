Коронавирус во Владимирской области на 6 февраля 2021 года: режим самоизоляции отменили для пенсионеров, которые сделали прививку от Covid-19

Для остальных людей старше 65 лет режим самоизоляции продлен до 21 февраля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во Владимирской области за прошедшие сутки подтвердили еще 150 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Из них 42 случая выявили во Владимире, 16 – в Гусь-Хрустальном, 14 – в Муромском районе, по 10 – в Петушинском и Ковровском районах, 7 – в Киржачском, Суздальском, по 6 - в Александровском, Юрьеве-Польском, Селивановском, Кольчугинском, Судогодском районах, 5 новых диагнозов - в Меленковском районе, 4 – в Камешковском, 2 – в Радужном и Собинском районе, 1 случай выявлен в Вязниковском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 24 390 случаев заболевания. 5311 – во Владимире, 3067 - в Гусь-Хрустальном районе, 2648 - в Муроме, 1766 - в Ковровском, 1516 - в Александровском, 1485 - в Петушинском, 1177 - в Юрьеве-Польском, 1161 - в Вязниковском районе, 928 - в Кольчугинском, 841 - в Суздальском, 820 - в Собинском, 675 - в Гороховецком, 618 - в Меленковском, 602 - в Киржачском, 567 - в Камешковском, 552 - в Селивановском, 328 -в Радужном, 328 - в Судогодском.

За сутки в области от вируса скончались пять человек. Всего умерших - 714.

По данным Яндекса в области - 151 заболевший, по информации регионального Роспотребнадзора - 150

Пожилым, которые остаются дома, продолжается доставка продуктов и предметов первой необходимости. Они могут обращаться за этой помощью по круглосуточным телефонам: 8 (4922) 36-28-33, 8-800-450-01-21 и 112. Также набрать номер «Службы срочной социальной помощи» - 128 или с мобильного 8-800-100-81-28.До 21 февраля для людей старше 65 лет продлен режим самоизоляции. Напомним, представителям старшего поколения разрешается обращаться за медицинской помощью в больницы, выгуливать животных не дальше 100 метров от дома и ходить в ближайший магазин или аптеку. Но это не касается тех пенсионеров, которые прошли вакцинацию против коронавируса (через 14 дней после второй прививки), имеют справку о выявлении у них антител класса G (IgG) к вирусу Covid-19, действительную в течение двух месяцев с даты отбора соответствующего биологического материала. Для них режим самоизоляции отменили.

Социальные работники помогают в приготовлении пищи, уборке и оплате коммунальных услуг около 7,5 тысячам жителей области. В отдаленные населённые пункты для оказания помощи выезжают мобильные бригады.