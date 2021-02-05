Раз – тагетис, два – петунья: Владимир засадят цветами к майским праздникам

. Фото: Александр УТКИН

Как и когда украсят город? Владимирские чиновники хорошо усвоили народную мудрость и готовят цветочную рассаду зимой. Традиционно чаще всего для городских цветников используются тагетисы, бегонию, колеусы, пеларгонию, цинерарию. И это лето не станет исключением.

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Еще 3 января МКУ «Благоустройство» посеяло первые цветы: в теплице растет уже распикированный тагетис — лимонный, желтый и оранжевый, а также петунии цвета лаванда и бургунд. В другом помещении под специальными лампами подрастают малютки виолы, ампельная петуния и бегония, посеянные 18 января. Для украшения будущих клумб не только поддерживают постоянную температуру – 19 градусов, но и обеспечивают круглосуточный уход - график у сотрудников посменный.

Еще часть рассады планируется закупить. В преддверии весны мэрия объявила аукцион на поставку цветочной рассады петуний – их планируется приобрести восемь с половиной тысяч штук. На покупку администрация готова выделить 481 695 рублей. Цветы приобретут разные – белые, коралловые и красные. Также в требованиях указано, что цветочная рассада должна быть хорошо укоренившейся и симметрично развитой, не должна быть вытянутой и переплетенной между собой, корневая система должна полностью оплетать земляной ком, а поставка увядающих растений не допускается.

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По планам, город расцветет к майским праздникам, высадить все цветы работники должны за несколько дней. Если погода позволит, сажать цветы начнут уже в конце апреля. В первую очередь оформят цветники в центре города и клумбы, посвященные Дню Победы. Следующий этап – парк Липки, парк им. А.С.Пушкина, улица Георгиевская и Спасский холм, потом въезды в город и цветники в районах города. В этом году обещают украсить и отдаленные микрорайоны областной столицы - Энергетик, Оргтруд, Лесной, Лунево. Кстати, как отмечают специалисты, выбрать подходящее место для клумбы – задача непростая. Нужно учитывать не только вид почвы, освещение, загазованность, но и, например, не облюбовали ли это место голуби.

Увы, как правило, высаживать цветы приходится не один раз, ведь рассаду нередко выкапывают и забирают себе на дачи сами горожане.

Кроме классических клумб, этой весной город вновь украсят зеленые фигуры, наподобие бабочки с улицы Мира, большинство из которых специалисты «Благоустройство» делают сами. Также планируется, что в этом году во Владимире появится больше элементов с вертикальным озеленением, а цветники будут состоять из нескольких ярусов.