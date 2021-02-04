Во Владимирской области не хватает вакцины от коронавируса

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В конце января во Владимирскую область должны были привезти больше 13 тысяч доз вакцины против коронавируса. Но партия в таком количестве не поступила. Меньше половины обещанного — 5040 доз — наш регион получил 2 февраля. Оставшиеся дозы — 8190 — пообещали направить во Владимирскую область до 6 февраля.

Мобильные центры пока не работают

- Жители региона откликнулись на наш призыв и активно пошли на вакцинацию. Это привело к тому, что в некоторых больницах вакцина закончилась уже в прошлую пятницу. Но график поступления новой партии изменился — жизнь вносит свои коррективы. Сейчас мы только принимаем 5040 доз, делаем распорядительный документ. Вакцина пойдет в те медицинские организации, где она закончилась и где уже сформированы группы людей, которые ожидают прививку. С момента поступления вакцины возобновят работу мобильные пункты, которые пока приостановили свою деятельность, - рассказала на брифинге по текущей эпидситуации в регионе директор департамента здравоохранения Елена Утемова.

Она отметила, что, пока вакцина поступает с перебоями, сложно составить график работы мобильных центров и сформировать количество ячеек для записи. Поэтому жителей просят отнестись с пониманием, если в больнице уведомляют, что вакцинация в этот день невозможна.

- Еще раз прошу обратить внимание на запись в личном кабинете на портале «Госуслуг», куда после вакцинации приходит QR-код, означающий завершение иммунизации. Мы договорились, что наши медорганизации будут прививать жителей без прикрепления к адресу, - сказала Елена Утемова.

Директор облздрава попросила рассмотреть субботний вариант похода на прививку — в случае побочных эффектов у человека будет еще один выходной день, чтобы перенести симптомы, похожие на грипп.

Школьники болеют, педагоги – нет

За прошедшую неделю увеличилось число заболевших школьников, что привело к закрытию отдельных классов в 14 муниципалитетах: 6 – в городе Гусь-Хрустальном, 3 – в Меленковском и по одному – в Киржачском, Судогодском, Гусь-Хрустальном районах, во Владимире и Муроме. Полностью закрытых на карантин по коронавирусной инфекции школ по состоянию на 3 февраля нет.

А вот количество заболевших педагогов сокращается. Связано это с активной вакцинацией педагогов, считают в «белом доме».

- По состоянию на 3 февраля первый и частично второй этап вакцинации против новой коронавирусной инфекции прошли около 1400 работников системы образования. Еще почти столько же педагогов записались для прохождения вакцинации, - отметила заместитель директора департамента образования Елена Запруднова.

Всего прививки сделали 15 033 человека, среди них — 1500 пожилых жителей.