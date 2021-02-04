На ремонт владимирских дорог в 2021 году потратят четверть миллиарда рублей

. Фото: Сергей МОРКОВКИН

Во Владимире подвели итоги конкурсов на ремонт владимирских дорог. В этом году в областной столице в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» обещают отремонтировать двенадцать дорог. Большую часть денег на капремонт – двести миллионов – выделили из федерального бюджета, а пятую часть - пятьдесят миллионов – даст город. Областных денег пока нет. Впрочем, в течение года деньги из областного бюджета на дороги могут появиться. Все-таки не зря депутаты Заксобрания переводили в декабре из областного дорожного фонда 1,2 миллиарда рублей муниципалитетам.

13 миллионов на мост

Ремонтировать владимирские дороги будут подрядчики из местных дорожно-строительных организаций – конкурсы выиграли ООО СК «Трасса», ООО СК АСТ, ГУП ДСУ-3. Ремонт всех участков обещают начать, как только сойдет снег и погода позволит – для этого контракты подписали пораньше, чтобы не терять времени. Кстати, по всем контрактам предусмотрена гарантия от четырех до шести лет. Если за это время на отремонтированной дороге появятся повреждения, латать их подрядчику придется за свой счет.

Всего в этом году отремонтировать планируют около 170 тысяч «квадратов» проезжей части и 25 тысяч квадратных метров тротуаров. Среди объектов, которые должны отремонтировать в этом году - мост на улице Мира, около ДДЮТ. Только на его ремонт потратят около тринадцати с половиной миллионов рублей. До сих пор на нем ремонтировали только проезжую часть, но в этом году планируется заменить плиты сопряжения моста с насыпями, восстановить гидроизоляционный слой мостового полотна, устранить дефекты деформационных швов, ограждений, балок и опор, отремонтировать асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров. Кроме самого моста, дорожникам предстоит отремонтировать подъезды к нему.

8 улиц, 42 миллиона экономии

Также обещают привести в порядок ряд городских улиц:

- ул. Нижняя Дуброва (от дома №22 до дома №52),

- ул. Дзержинского (от дома №13 ул. Дзержинского до Октябрьского проспекта),

- ул. Мира (от Октябрьского проспекта до ул. Горького),

- ул. Красноармейская (от пр. Строителей до ул. 9-го Января),

- ул. Егорова (от ул. Добросельской до у. Растопчина),

- Суздальский проспект (в р-не дома №13),

- Октябрьский пр. (от дома №22 до дома №45),

- Судогодское шоссе (от ул. Центральной до дома №33-а по Судогодскому шоссе).

Кроме того, в планах привести в порядок три с лишним километра автодороги «Коммунар-Заклязьменский-Уварово-Бухолово» и более 1,3 километров трассы от дороги М-7 «Волга» до Содышки.

Еще одна хорошая новость для владимирцев: в ходе торгов чиновникам удалось сэкономить 42 миллиона рублей. Теперь на эти деньги обещают провести капремонт на трех участках улицы Горького (от дома №96 до дома №32) ,установить новые светофоры на улице Добросельской и на Судогодском шоссе, а также новые дорожные знаки и оборудовать пешеходные переходы.

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

На стадион в Красной Горбатке потратят больше, чем на ремонт владимирских дорог. Его восстановление обойдется в 270 с лишним миллионов рублей. Сейчас проходит аукцион на выбор подрядчика, который возьмется за реконструкцию стадиона «Олимп» в поселке Красная Горбатка. Напомним, стадион построен в 1980 году, его площадь составляет почти 16 тысяч квадратных метров. Начальная цена контракта - 273 606 300 рублей. Предполагается, что работы начнутся в этом году, а закончатся в 2023. За это время предстоит реконструировать двухэтажное здание с тренажерным и физкультурным залом, бросковой зоной, прокатом, раздевалками и душевыми, крытую спортивную площадку, футбольное поле с трибунами, хоккейную коробку, стенды для стрельбы, ограду и асфальтовые дорожки, а потом вывести строительный мусор. Определить подрядчика должны 12 февраля.