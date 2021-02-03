В хирургическом корпусе ОКБ сокращают количество коек для больных Covid-19 и возобновляют работу отделения пульмонологии

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Департамент здравоохранения приступил к сокращению количества коек для больных коронавирусом. 1 февраля полностью закрылся стационар в Областном центре специализированных видов медпомощи в микрорайоне Пиганово. Ориентировочно через неделю, когда это учреждение пройдет санобработку и проверку Роспотребнадзора, оно вновь будет работать по своему направлению. Об этом сообщила директор облздрава Елена Утемова на брифинге по текущей эпидситуации в регионе.

- Помню тревожные прошедшие три месяца — октябрь, ноябрь, декабрь, когда мы говорили о проценте заполняемости мест в стационарах, о том, как мы стараемся найти дополнительные койки, оснастить их оборудованием и, самое главное, обеспечить кислородом. Ситуация изменилась существенно — мы приступили к сокращению коечного фонда. На сегодняшнее утро в области функционирует 1725 коек, из них занято 1057. 40% коечного фонда у нас вакантно, что позволяет быстро начинать дальнейшее сокращение. И мы планируем, что к 1 марта мы оставим 1100-1200 коек. Если позволит ситуация, будем и дальше снижать коечный фонд, - отметила директор облздрава.

После возвращения к обычному режиму работы центра в Пиганово, на очереди - Струнинский филиал Александровской райбольницы. Там сейчас развернуто 40 коек для пациентов с Covid-19. За ним - Камешковская ЦРБ, куда уже приостановлено поступление больных.

- У нас на эту больницу большие планы. В Камешковской ЦРБ в конце прошлого года завершили капитальный ремонт, там созданы хорошие условия. Будем использовать эти возможности для открытия отделений паллиативной медицинской помощи — хирургии и гинекологии, - рассказала Елена Утемова. - И следующий стационар, который стоит в приоритете, - хирургический корпус ОКБ. Мы выпустили распоряжение пока о сокращении 40 коек. На понедельник из 180 коек было занято только 100. Сейчас мы посмотрим опять загрузку и сделаем дальнейший шаг. Руководителю учреждения дано поручение возобновить функционирование отделения пульмонологии — оно было закрыто, так как персонал перешел на оказание помощи больным коронавирусом.

По словам Елены Утемовой, пациентам, которые тяжело переболели Covid-19 и имеют хронические заболевания, требуется участие врача-пульмонолога. И как раз за счет сокращения коек в стационаре ОКБ будет восстановлена работа пульмонологического отделения.

- Мы идем по пути восстановления функционирования целых корпусов. Хочу отметить, что за вторую волну были открыли стационары и с небольшой коечной мощностью, например, в Меленках, Вязниках — 13-26 коек, и они в муниципалитетах останутся, потому что выход из эпидемии еще будет тянуться, - сказала Елена Утемова.

КСТАТИ

В связи со снижением заболеваемостью коронавирусом число анализов уменьшилось — должно проводиться 200 тестов в сутки на 100 тысяч населения, сейчас в регионе делают 160.