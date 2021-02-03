На что жалуются владимирцы: плохие дороги, коммуналка и транспортный коллапс

. Фото: Виктория СУХОВА

Неубранные сугробы, ямы на дорогах, перебои с отоплением, перебои с транспортом – у жителей Владимирской области есть поводы быть недовольными. Активнее всего высказывают свои претензии во Владимире и Вязниковском районе – от жителей этих мест поступило в январе 86 и 56 жалоб соответственно. Третье место фактически разделили Ковровский и Петушинский районы – по 34 и 33 жалобы. А самые довольные (или терпеливые) люди обитают в Собинском и Меленковском районах – по две жалобы из каждого района за месяц.

Итак, из-за чего негодуют жители областной столицы? Чаще всего их не устраивает состояние дорог, коммунальные проблемы и, конечно, транспортный коллапс, справиться с которым обещают до конца февраля. Кстати, именно транспорт собрал больше всего жалоб.

В целом у каждого района есть свой топ проблем, которые замечают жители. Александровцев, к примеру, волнуют дороги, сфера ЖКХ и безопасность. Вязниковцев больше всего беспокоит состояние дорог, на втором месте коммунальные проблемы, на третьем – транспорт. У жителей Гороховецкого района на первом месте коммунальные проблемы, а лишь потом дороги и транспорт. Гусевчан тоже волнует состояние дорог. На втором месте – безопасность (видимо, не зря раньше Гусь-Хрустальный считался криминальной столицей региона), на третьем – транспорт. Зато жители Киржачского района видят всего две проблемы: благоустройство и дороги. В Кольчугинском районе людей беспокоят проблемы дорог, благоустройства и спорта, в Муромском – дороги, коммуналка и транспорт, в Петушинском – коммуналка, дороги, благоустройство, на точно такие же проблемы жалуют в Юрьев-Польском. В Судогодском районе людей не устраивают коммунальные проблемы, транспорт и благоустройство, в Радужном – коммуналка, дороги и опять же благоустройство. Терпеливых меленковцев тревожат дороги и проблемы спорта. На медицину, кстати, жители почти не жалуются, возможно, просто смирились. Проблемы с ней есть только в двух районах – Собинском (жители жалуются на ЖКХ и медицину) и Суздальском (там обращаются по поводу дорог и медицины). На проблемы в сфере образования не пожаловался никто.

Хотя ЖКХ и состояние дорог волнуют многих, в Центре управления регионом выделили районы, где больше всего обращаются по коммунальным проблемам: Петушинский, Юрьев-Польский, Судогодский, Гороховецкий, Собинский районы и город Радужный. На дороги и их состояние больше всего обращали внимание обитатели Вязниковского, Ковровского, Кольчугинского, Александровского, Гусь-Хрустального, Муромского, Суздальского и Меленковского районов. Кстати, за предыдущие два месяца дороги тоже оставались в лидерах по количеству жалоб – на их долю пришлось 25%, а на проблемы ЖКХ и благоустройства - 22%.

Все жалобы Центр управления регионом берет из открытых источников в Интернете и перенаправляет в профильные департаменты. Так что если вы чем-то недовольны, жалуйтесь сюда.