За полгода почти 1,5 тысячи жителей Владимирской области получили штрафы за нарушение антиковидных мер

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За нарушение режима повышенной готовности суды Владимирской области оштрафовали 1470 тысячи жителей за полгода. Общая сумма выплаченных штрафов с 1 апреля по 1 октября составила больше двух миллионов рублей. 812 человек заплатили по 1000 рублей, 270 жителей — по 2000 и самую большую сумму — 7 тысяч — пришлось отдать семи гражданам. Максимального наказания, которое достигает 30 тысяч рублей, жители не получали.

Ни один предприниматель не заплатил

Статья Кодекса об административных правонарушениях 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» вступила в силу 1 апреля 2020 года. По первой части жители несут ответственность за нарушение мер безопасности, по второй — за бездействие, которое повлекло вред здоровью других людей. Во Владимирской области почти все нарушители отвечали по первой части — только два протокола были оформлены по второй части из 3291. 708 человек ушли из суда с предупреждениями, в отношении еще 747 людей прекратили производство, 309 протоколов были составлены с нарушениями.

Нарушения были зафиксированы не только среди покупателей в магазинах и пассажиров общественного транспорта, которые не надевали средства защиты и нарушали режим самоизоляции, но и среди сотрудников предприятий. Так, в отношении индивидуальных предпринимателей составили 11 протоколов, еще по шесть составили в отношении организаций и должностных лиц. При этом ни одного не оштрафовали: были лишь предупреждения и прекращения производств.

«Если пассажир надевает маску, то штрафовать его не за что»

Сейчас проверки на соблюдение масочного режима продолжаются. Только в Кольчугине с 11 января 2021 года городским судом рассмотрено более тридцати дел об административных правонарушениях. Еще 40 находится в производстве. Во Владимире же с жителями стараются больше говорить, нежели штрафовать. Каждый день сотрудники мэрии и полицейские выходят в рейды, чтобы проверить пассажиров и экипаж общественного транспорта.

На пресс-конференции главы региона Владимира Сипягина, которая состоялась 27 января, журналисты подняли вопрос об ужесточении проверок общественного транспорта. Они отметили: «хватит бесед – пора штрафовать». Губернатор пообещал поговорить с сотрудниками администрации города.

- Не очень понимаю, зачем нужен какой-то особый разговор. У нас есть указ губернатора об обязательном ношении масок на объектах торговли, общественного питания, транспорта. Есть распоряжение главы города Андрея Шохина, которое обязывает отдел транспорта и связи ежедневно проводить рейды. Они проводятся. Штрафы жителей являются прерогативой органов полиции. Когда они участвуют с нами в рейдах, они протоколы составляют. Другое дело, факт составления протокола не является сразу штрафом — накладывать его или нет, решает суд. Поэтому сколько штрафов на граждан в городе — вопрос к судебному сообществу. Транспорт мы проверяем совместно с полицейскими три раза в неделю, магазины — два раза. Если проверяющий входит в салон автобуса или троллейбуса и видит пассажира без маски, он просить надеть. Если пассажир надевает, то штрафовать его не за что. Цель рейдов — уберечь людей от рисков заражения коронавирусом, у нас нет задачи наказывать. А вот если человек намеренно спорит и отказывается от средств защиты, то тогда уже составляется протокол. Как правило, в неделю составляется один-два, - объяснил заместитель начальника управления по связям с общественностью и СМИ городской администрации Игорь Ефремов.

ОТ РЕДАКТОРА

Позиция мэрии, конечно, имеет право на существование. Вот только возникает вопрос: «А когда участники проверок выходят из общественного транспорта, не снимаются ли маски снова?» А рейды в том виде, в каком они существуют сейчас, больше напоминают знаменитые слова из басни Крылова про «А Васька слушает да ест». Почему в соседних с нами регионах не боятся высаживать людей без масок и наказывать рублем, а у нас все мягкостью берут? Маска – это, конечно, не абсолютная защита от коронавируса, но масочный режим был введен не просто так. А в итоге получается, что кто-то его соблюдает, а кто-то чихать на него хотел. Может быть, пора установить единые правила для всех?

КОНКРЕТНО

По данным судебной коллегии Владимирского областного суда, больше всех протоколов составлялось в Александровском горсуде — 454, Вязниковском — 384, Гусь-Хрустальном — 374, Петушинском — 313 и Муромском — 210. Владимирские райсуды в этом списке — на 9-м месте (Ленинский — 143 протокола), 10-м (Октябрьский — 140) и 13-м (Фрунзенский — 115).