«О прибыли пока говорить рано»: как владимирские клубы и кафе отработали первые выходные после снятия ограничений

. Фото: Евгения ГУСЕВА

30 января губернатор Владимирской области снял ряд ограничений в работе предприятий общественного питания. Им разрешили работать ночью, проводить дискотеки и караоке, также отменили QR-коды. При этом остались другие правила — 50-процентная заполняемость зала, измерение температуры на входе и постоянная дезинфекция помещений.

Посетители стали писать в социальных сетях, что во многих заведениях города все столы были забронированы — люди шли не только в ночные клубы, но и в кафе, у которых график работы не сильно сокращался в период ограничений — максимум на час-два. Видимо, жители, почувствовав послабления, решили восполнить долгое отсутствие в своей жизни развлекательных мест.

Приходить в заведения, но позволять себе меньше

Мы спросили о впечатлениях от первых выходных после снятия ограничений сотрудников трех заведений Владимира — ночных клубов, которые были закрыты, кафе, работа которого была урезана на час, и пиццерии, где график и так был до 23.00.

Представители крупных ночных клубов города отметили, что их посетителей не смущали коды на входе, главным минусом было время. Сначала администрация области разрешила работать общепиту до 23.00, но потом продлили разрешенное время до часа ночи. Для ночных клубов это не дало большой разницы – не было смысла держать открытыми заведения, где основная масса посетителей привыкла гулять до утра.

- Сейчас мы вошли в прежний график работы. Первые выходные — как глоток свежего воздуха. О прибыли пока говорить очень рано, количество издержек и накопившихся за время ограничений долгов еще долго будут напоминать о себе. Арендодатели не шли во второю волну на уступки, коммунальные платежи никто не отменял. А были мы закрыты с октября. Если пойдет постоянный рост гостей, мы вернемся к тому, что было до пандемии. Но пока не ясно, сколько человек готов тратить в заведении. Ведь кто-то привык уже сидеть дома и звать на вечеринки друзей или приходить в заведения, но позволять себе меньше. Конечно, мы бы хотели, чтобы наполняемость клубов была не 50% от возможного. Это тоже неудобства для гостей, когда они не могут забронировать стол, потому что его уже нет, - рассказала на анонимных условиях представитель сети ночных клубов города.

Прошедшие выходные ничем не отличались

В ресторане «Шеш-беш» рассказали, что обычно заведение работало до полуночи с понедельника по воскресенье, в период ограничений отдых посетителей был урезан на час. Но это, по словам сотрудников, не сильно сказалось на работе.

- Поток посетителей остался таким же. Не можем сказать, что в период ограничений гостей было намного меньше. Но этот час все равно повлиял. Главное, чтобы сейчас ситуация с коронавирусом была стабильной, иначе, нас могут опять закрыть или ограничить по времени, - рассказал администратор «Шеш-беша».

В пиццерии «Франки Фэп», можно сказать, вообще не заметили ограничения — она так и работала до 23.00. Однако в последнюю субботу января даже здесь был большой наплыв посетителей.

- Было тяжело только, когда мы вообще не принимали гостей. Когда разрешили открыться и работать до 23.00, все стало приходить в норму. Поэтому прошедшие выходные для нас ничем не отличались от других. У нас уже достаточно давно много людей приходит в пятницу, субботу и воскресенье. Но свободные столы все равно оставались, несмотря на то, что они у нас расставлены друг от друга на необходимом расстоянии и их количество сокращено. По будням, конечно, столов для брони еще больше, - отметили в пиццерии.

Напомним, что официальный представитель Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова 28 января говорила, что пока рано делать послабления, она предлагала подождать еще неделю и принимать решения в феврале. Но на следующий день вышло постановление главы региона об отмене. Он считает, что активная вакцинация против коронавируса позволит уже к лету полностью вернуться к привычным до эпидемии порядкам.