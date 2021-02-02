В ВСМЗ установили климатическую систему, которая поддержит сохранность экспозиции из золота и серебра

Установка автоматически будет следить за температурой и влажностью. Фото предоставлено ВСМЗ

Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике заработала новейшая климатическая система, которая сохранит произведения русских мастеров золотого и серебряного дела от XI века и до начала прошлого столетия. Средства на оборудование и его установку — более 10 миллионов рублей — в ВСМЗ направили из Министерства культуры.

Такая система есть не во всех российских музеях. Фото предоставлено ВСМЗ

- Сумма была выделена еще в прошлом году, и мы благодарим Минкульт за такую помощь. Климатическая система обеспечит необходимый температурный и влажностный режимы для хранения экспозиции уникальных памятников старины. Предметы находятся в «Золотой кладовой» Спасо-Евфимиева монастыря в Суздале. В такой системе у нас была острая необходимость, так как до этого подобная аппаратура не устанавливалась вообще. Ранее у нас было калориферное отопление и портативные распылители пара, которые увлажняли воздух, - рассказал официальный представитель Владимиро-Суздальского музея-заповедника Николай Полидовец.

Новое оборудование полностью автоматическое, сотрудникам нужно только задать необходимые параметры по температуре и влажности. Сама установка отслеживает, когда необходимо увлажнить воздух или подсушить. Система включает в себя даже водоподготовку. Специалисты говорят о широком функционале климатической системы.

Предметы "Золотой кладовой". Фото предоставлено ВСМЗ

- Подобные установки есть не во всех российских музеях. Теперь сохранность экспозиции «Золотая кладовая» гарантирована, - заявили в ВСМЗ.

Сама экспозиция впервые была открыта в 1977 году после реставрации Никольской больничной церкви с примыкающими к ней больничными кельями. Особое место в ней занимает знаменитая чудотворная икона «Богоматерь Корсунская» XVI века с богатым убором из золота и серебра, жемчуга и драгоценных камней. Отдельный зал отведен для памятников лицевого шитья XVI–XVII веков, среди которых шитые шелком, пряденым золотом и серебром покрова и пелены, хоругвь и покровцы. Их дополняют редкие реликвии русского и византийского искусства, найденные при обследовании захоронения архиепископа Арсения Элассонского в суздальском Рождественском соборе.