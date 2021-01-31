Во Владимире участники несанкционированного митинга не ушли с Соборной площади

Кадр из прямых трансляций участников акции с Соборной площади.

31 января во Владимире состоялась вторая несанкционированная политическая акция. Напомним, что первая прошла 23 января. И во второй раз на протестный митинг вышло в разы меньше народу.

Если на прошлой неделе на Театральной площади собралось около двух тысяч человек. То спустя неделю на Соборную площадь пришло всего 200 с небольшим протестующих. Поначалу казалось, что полиции даже больше митингующих. Наверняка на таком количестве участников сказался тот факт, что еще на прошлой неделе полицейские арестовали большинство организаторов несанкционированной акции. В этот раз протестующие выглядели потерянными неуверенными. Достаточно сказать, что по плану митингующие должны были от "Соборки" дойти до "Театралки", однако только в 12.50 люди решили куда-то пойти.

Кадр из прямых трансляций участников акции с Соборной площади.

К этому моменту полиция перегородила площадь ограждениями. Когда люди направились в сторону Золотых ворот, к ним вышел полицейский с мегафоном и обратился с речью.

- Ваша акция несанкционированная, просьба разойтись по домам, вы нарушаете закон, - сказал полицейский. Толпа попыталась скандировать фразу "Свободу", но крики быстро стихли. После этого полицейские сказали митингующим, чтобы они выходили малыми группами по 3-4 человека. Таким образом, около ста человек в итоге посадили в автозаки и увезли с площади. Остальных со временем отпустили.

Кадр из прямых трансляций участников акции с Соборной площади.

Кстати, в ходе несанкционированного митинга одной женщине стало плохо. Очевидцы сказали, что она упала, у нее начались судороги. По внешним признакам, все было похоже на приступ эпилепсии. Женщину, полицейские вынесли и посадили в свою машину, одновременно вызвав скорую. Та приехала быстро, и женщине прямо на площади оказали помощь.